7 hráčů, kteří nemají víc než 20 let a mohou v budoucnosti přivést Borussii Dortmund k titulu

Každý špičkový klub stojí (nebo by měl stát) kromě peněz na dvou pilířích. Prvním je dobrá přestupová politika a druhým kvalitní práce s mládeží a výchova talentů. V Dortmundu dělají obě věci zatraceně dobře. V klubu je nyní dost mladých a nadaných hráčů, kteří jsou obrovským příslibem do budoucnosti. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete sedm fotbalistů, jimž je maximálně 20 let, a kteří mohou brzy přivést Borussii nejen k německému titulu, ale také k úspěchu v Lize mistrů.

Jude Bellingham (záložník) - 17 let Anglický záložník Jude Bellingham přišel do Borussie Dortmund letos v červenci za 25 milionů liber (k nimž mohou v příštích letech naskákat další miliony za výkony hráče či další přestup) z Birminghamu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let a když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu. V dresu Dortmundu debutoval letos 14. září v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem Borussie v historii ve všech soutěžích. O pět dní později debutoval v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběru Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. Foto: Profimedia.cz

Giovanni Reyna (záložník) - 17 let Hrát v 17 letech téměř pravidelně v německé Bundeslize, to už značí vysokou kvalitu a pořádnou dávku fotbalového talentu. Americký záložník Giovanni Reyna je příkladem toho, že se takoví mladíci stále dají najít. Borec, který přišel do Dortmundu v loňském roce, si už letos v lednu odbyl premiéru v nejvyšší německé soutěži dospělých a do konce minulého ročníku stihl naskočit do 15 zápasů. V současném ročníku už si vybojoval místo v základní sestavě, v níž dosud zvládl čtyři utkání, v nichž zaznamenal gól a tři nahrávky. Všechny je rozdal spoluhráčům v zápase s Freiburgem (4:0) a po právu získal ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. Experti ho typově přirovnávají k brazilské legendě Kaká. Foto: Profimedia.cz

Erling Haaland (útočník) - 20 let Erling Haaland je v současnosti patrně nejsledovanějším fotbalovým mladíkem v Evropě. Dvacetiletý norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem, který se do povědomí širší veřejnosti dostal na loňském mistrovství světa hráčů do 20 let, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. Od té doby stačil přestoupit z rakouského Salzburku do Dortmundu, kde se okamžitě stal superhěvzdou týmu. Je to rozený kanonýr, který jednou může Borussii dotáhnout k titulu v německé Bundeslize a třeba i k triumfu v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Youssoufa Moukoko (útočník) - 15 let Už když mu bylo 12 let, hrál v německé reprezentaci do 16 let a vzbuzoval údiv. Youssoufa Moukoko totiž vypadal mnohem vyspěleji než jeho o několik let starší spoluhráči a protihráči. Nyní je mu (údajně) 15 let a hraje za tým Borussie Dortmund do 19 let. Od letošního ledna má Moukoko povoleno trénovat se seniorským týmem Borussie. Vzhledem k věkovému omezení německého fotbalového svazu by nejdříve mohl debutovat v Bundeslize 20. listopadu 2020, kdy oslaví (údajné) 16. narozeniny. Ať je to ale s jeho věkem jakkoli, bezpochyby v něm dřímá velký fotbalový potenciál. Foto: Profimedia.cz

Sergio Gómez (záložník) - 20 let Sergio Gómez je produktem slavné akademie Barcelony, kde strávil osm let, než v lednu roku 2018 zamířil do Německa. Nadaný záložník prošel zatím všemi reprezentačními výběry Španělska a v roce 2017 pomohl vybojovat titul mistrů Evropy na šampionátu hráčů do 17 let. Ve stejném roce a ve stejné věkové kategorii pak se Španělskem prošel až do finále mistrovství světa, v němž jeho celek podlehl Anglii. Momentálně je na hostování a sbírá zkušenosti v La Lize, kde hájí barvy klubu Huesca. Vzhledem k jeho talentu a potenciálu je zřejmé, že o něm brzy uslyšíme víc a v příštím ročníku už nahlédne i do Bundesligy. Smlouvu v Dortmundu má podepsanou do roku 2022. Foto: Profimedia.cz

Kamal Bafounta (záložník) - 18 let Předloni v létě přetáhl Dortmund z Nantes talentovaného záložníka Kamala Bafountu, o němž odborníci tvrdí, že je hráč typově velmi podobný Paulu Pogbovi. Francouzský mládežnický reprezentant je nesmírně kreativním hráčem, který ovládá střed hřiště, dokáže rozdávat přesné pasy spoluhráčům, zakládat útoky, ale také účinně bránit. Jeho velkou devizou je rychlost. Momentálně je však na marodce se zraněním menisku a jeho návrat na hřiště je zatím v nedohlednu.