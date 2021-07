Povedené sezony. 7 hokejistů Sparty, kteří se stali nejproduktivnějšími hráči extraligy

Je to už čtyři roky, co stanul na vrcholu žebříčku nejproduktivnějších extraligových hráčů někdo ze Sparty. Přitom v minulosti hokejisté pražského celku kanadské bodování nejvyšší soutěže ovládali celkem pravidelně. Jména všech borců tohoto klubu, kterým se to dosud povedlo, najdete v následujících kapitolách.