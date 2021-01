7 cizinců z Baníku. Podívejte se, kolik stojí zahraniční hráči, kteří působí v Ostravě

Baníku se na jaře příliš nedaří. Kouč ostravského celku Luboš Kozel má přitom k dispozici hodně kvalitní kádr, ve kterém figuruje i sedm cizinců. Podívali jsme se na portál transfermarkt.de a sestavili žebříček podle toho, kolik v současné době zahraniční hráči Baníku stojí. Dozvíte se to v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Muhamed Tijani (Nigérie) – 200 tis. eur Dvacetiletý nigerijský útočník si odbyl ligovou premiéru v loňské sezoně v Karviné, kde hostoval z Baníku. V pěti zápasech se gólově neprosadil, v létě si ale vybojoval místo v ostravském kádru, kde se na podzim několikrát objevil i v základní sestavě. Muhamed Tijani se ale letos prosadil zatím jen jednou. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Muhammed Sanneh (Gambie) – 225 tis. eur Obránce z Gambie se v Ostravě objevil v zimě. Dvacetiletý Muhammed Sanneh, jenž dorazil z Estonska, na testech obstál a řekl si o půlroční hostování. Do akce se ale zatím nedostal. Foto: YouTube.com

Pepe Mena (Španělsko) – 300 tis. eur Ofenzivní španělský univerzál je odchovancem Sevilly, do prvního kádru se ale nikdy nastálo neprobojoval. V průběhu podzimu si tak plácl s Baníkem, kterému se upsal do roku 2023. Dvaadvacetiletý Pepe Mena má na kontě zatím čtyři ligové starty, do statistik se ale ještě žádným gólem ani asistencí nezapsal. Foto: Profimedia.cz

Gigli Ndefe (Nizozemsko) – 350 tis. eur Před sezonou 2019/20 se objevil v Karviné, kde se rychle zabydlel v základní sestavě a patřil k oporám slezského klubu. V zimě o něj projevil zájem Baník, kam také šestadvacetiletý krajní bek zamířil. Na jaře zatím Gigli Ndefe zasáhl do všech zápasů. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Viktor Budinský (Slovensko) – 350 tis. eur Neotřesitelnou brankářskou jedničkou Baníku je zkušený Jan Laštůvka. Tomu už je ale 38 let a v Ostravě se musí připravit na to, že jednou ukončí kariéru. Kdo ho potom nahradí? Jednou z možností je sedmadvacetiletý Viktor Budinský, jenž do Baníku odešel ze Sparty. Loni si připsal třináct startů, letos se ale do akce ještě nedostal. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Nemanja Kuzmanovič (Srbsko) – 500 tis. eur Jednatřicetiletý srbský ofenzivní záložník nebo útočník přišel do Baníku z konkurenční Opavy, kde patřil k oporám. Také v Ostravě si vybudoval dobrou pozici a nastupuje pravidelně. Loni se Nemanja Kuzmanovič blýskl devíti góly, letos se ale trefil zatím jen jednou. Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia