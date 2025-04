7 českých útočníků z NHL, kteří mohou být volní pro mistrovství světa. Kdo nakonec přijede?

Část 1 / 6



Letošní mistrovství světa bude hostit Švédsko společně s Dánskem. Čeští hokejisté budou na turnaji obhajovat zlaté medaile. Dá se čekat, že základ výběru kouče Radima Rulíka budou tvořit hráči z extraligy a dalších evropských soutěží, přijedou však určitě i posily z NHL. Kteří útočníci by mohli být k mání? Kdo z nich by mohl dorazit a kdo spíše ne? Podívejte se.

Pokračování 2 / 6 Jakub Lauko, David Pastrňák a Pavel Zacha (Boston Bruins) Zatímco v uplynulých letech hrával Boston v play-off pravidelně, nyní se mu vůbec nedaří. Bruins jsou jedním z nejhorších týmů celé NHL a do vyřazovacích bojů se nedostanou. To by mohla být šance pro českou reprezentaci – jenže s příjezdem Davida Pastrňáka se příliš nepočítá. A co další? Jakub Lauko by se mohl ukázat, tím spíš, když je za rok olympiáda. Na povedený šampionát z Prahy by mohl navázat i Pavel Zacha, který v Praze odehrál svou první reprezentační akci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Filip Chytil (Vancouver Canucks) Mimo play-off by mohl skončit také Vancouver. Jeho barvy hájí bek Filip Hronek, jenž by mohl patřit k lídrům českého týmu na světovém šampionátu. A co Filip Chytil, který zamířil ke Canucks z New Yorku Rangers? V reprezentaci by patřil k lídrům, v poslední době ho ale trápily zdravotní problémy. Možná se bude chtít vyléčit na novou sezonu – a taky na olympiádu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Jiří Kulich (Buffalo Sabres) Konečně! Jiří Kulich dostal pořádnou šanci v Buffalu a dokonale ji využil. Hraje hodně, boduje. Na kontě má 14 gólů, k tomu sedm asistencí. Dvacetiletý útočník by se měl dočkat své reprezentační premiéry. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Jakub Vrána (Nashville Predators) Volný bude také Jakub Vrána. Ale dorazí? Příležitost měl už před rokem, tehdy ale trenérský štáb nepřesvědčil. Příliš mu nevyšlo angažmá ve Washingtonu a nezáří ani po výměně v Nashvillu, za který odehrál sedm zápasů a dal jeden gól. Možná hraje svou poslední sezonu v NHL, dostane šanci v reprezentaci? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Adam Klapka (Calgary Flames) Toto by mohla být zajímavá posila. Více než dvoumetrový útočník boduje v AHL, naskočil i do 23 duelů za Caglary, v nichž dal tři góly. Čtyřiadvacetiletý Adam Klapka odehrál v reprezentaci čtyři zápasy v ročníku 2021/22, tehdy ještě hrával za Liberec. Teď by mohl dostat další šanci. Foto: Profimedia.cz