7 Čechů z NHL, kteří jsou momentálně bez smlouvy. Někteří z nich se nového kontraktu (asi) nedočkají

Ondřeji Palátovi vypršela po skončení sezony 2021/22 smlouva v Tampě Bay a s klubem, se kterým vybojoval dva Stanley Cupy, se rozloučil. Podepsal pětiletý kontrakt s New Jersey Devils. Jíní čeští borci, jimž skončila smlouva, jsou dosud bez nového kontraktu. Někteří se ho zajisté dočkají, jiní se však velmi pravděpodobně v příštím ročníku elitní zámořské ligy neobjeví. Sedmičku tuzemských hokejistů, o nichž je řeč, najdete v následujících kapitolách.

Dmitrij Jaškin Klub v sezoně 2021/22: Arizona Coyotes

Bilance v sezoně 2021/22: 12 zápasů – 1 bod (0+1)

Plat v sezoně 2021/22: 3,2 milionu dolarů Smutný příběh. Tak by se dal zhodnotit návrat Dmitrije Jaškina do NHL. Po sezoně 2018/19 opustil elitní zámořskou soutěž a vydal se do Ruska, kde odehrál dvě fantastické sezony v dresu Dynama Moskva. V té první nastřílel 31 gólů, v další ještě o sedm víc. Není divu, že se o probuzeného kanonýra začali opět zajímat skauti z NHL. Když Bluesmani hráli podle českých not aneb 5 tuzemských hráčů, kteří zanechali stopu v St. Louis Útočník s ruskými kořeny se nakonec upsal na rok Arizoně, ale začátek sezony se mu – stejně jako celému týmu - vůbec nepovedl. Ve dvanácti zápasech zaznamenal jen jediný bod za asistenci. A aby smůly nebylo málo, v polovině listopadu mu nevybíravým zákrokem způsobil těžké zranění kolena Mark Borowiecki z Nashvillu. Jaškin si pak už do konce ročníku nezahrál. NHL je pro něho zřejmě ukončenou kapitolou. Podle ruského tisku se vrátí do KHL, nebude však hrát v dresu Dynama Moskva, kde působil před odchodem do zámoří, nýbrž v barvách AK Bars Kazaň. S klubem by měl podepsat smlouvu na dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

Michal Kempný Klub v sezoně 2021/22: Washington Capitals

Bilance v sezoně 2021/22: 15 zápasů – 2 body (1+1)

Plat v sezoně 2021/22: 2,2 milionu dolarů V Chicagu se trápil, neměl takovou roli, jakou si představoval, a už pomalu začal plánovat návrat do Evropy. V únoru 2018 ale přišlo „vysvobození“ v podobě výměny do Washingtonu, kde jeho kariéra nabrala zcela nový rozměr. Michal Kempný si získal respekt, stal se jedním ze čtyř klíčových beků Capitals, v play-off odehrál 24 zápasů, posbíral pět kanadských bodů a podepsal se pod zisk premiérového Stanley Cupu pro Capitals. Elitní společnost. 12 českých obránců, kteří dosud získali Stanley Cup V ročníku 2020/21 však kvůli zranění neodehrál v NHL ani jeden zápas a v tom nedávno skončeném naskočil jen do 15 utkání. V posledním roce čtyřletého kontraktu bral přes dva miliony dolarů, nyní je jednatřicetiletý borec už pár dní bez zaměstnavatele. Není vyloučeno, že po něm někdo sáhne a v NHL ho uvidíme i v příštím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pavel Zacha Klub v sezoně 2021/22: New Jersey Devils

Bilance v sezoně 2021/22: 70 zápasů – 36 bodů (15+21)

Plat v sezoně 2021/22: 3 miliony dolarů Pavel Zacha byl draftován do NHL New Jersey v roce 2015 jako šestý hráč v celkovém pořadí a debutoval v elitní lize v sezoně 2015/16, kdy zasáhl do jednoho zápasu a připsal si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. V nedávno skončeném ročníku si vytvořil osobní rekord ziskem 36 bodů v 70 utkáních. 7 českých hokejistů, kteří si v mládí vysloužili přezdívku „Nový Jágr“ Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, tento předpoklad se ale nenaplnil. V době, kdy byl draftován, se od něho rozhodně čekalo o dost víc. V New Jersey zřejmě před pár dny vyhodnotili jeho plusy a mínusy a rozhodli se ho jako chráněného volného hráče vyměnit do Bostonu. Novou smlouvu s Bruins zatím nepodepsal, je to však zřejmě otázkou blízké budoucnosti. Foto: Profimedia.cz

Filip Zadina Klub v sezoně 2021/22: Detroit Red Wings

Bilance v sezoně 2021/22: 74 zápasů – 24 bodů (10+14)

Plat v sezoně 2021/22: 832 500 dolarů Otec Filipa Zadiny - Marek - patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo, když po něm v roce 2018 sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V tu chvíli měl za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Naděje v zámoří. 6 nejmladších Čechů, kteří si v sezoně 2021/22 zahráli v NHL Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. Debut v NHL si odbyl v ročníku 2018/19 a v uplynulých dvou už sbyl pevnou součástí týmu Rew Wings. Dosud za Detroit odehrál 160 utkání a zaznamenal 61 bodů (25+36). Před pár dny mu vypršel tříletý kontrakt a nový ještě nepodepsal. Zřejmě zůstane v Detroitu a finančně si polepší. Foto: Profimedia.cz

Martin Nečas Klub v sezoně 2021/22: Carolina Hurricanes

Bilance v sezoně 2021/22: 78 zápasů – 40 bodů (14+26)

Plat v sezoně 2021/22: 832 500 dolarů Martina Nečase si Hurricanes vybrali před pěti lety jako 12. v celkovém pořadí. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. „Říkal si Hurikán.“ 10 českých hokejistů, které dosud draftovala do NHL Carolina Hurricanes V roce 2018 zářil Nečas na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní má za sebou už tři sezony, v nichž byl nedílnou součástí sestavy Hurricanes. Před pár dny mu skončil nováčkovský kontrakt a bude jednat o prodloužení smlouvy. Velmi pravděpodobně zůstane v Carolině a finančně si polepší. Foto: Profimedia.cz

Dominik Simon Kluby v sezoně 2021/22: Pittsburgh Penguins, Anaheim Ducks

Bilance v sezoně 2021/22: 72 zápasů – 13 bodů (3+10)

Plat v sezoně 2021/22: 750 tisíc dolarů Dosud posledním českým hokejistou, kterého draftoval Pittsburgh, byl v roce 2015 Dominik Simon. Do zámoří odešel po domácím světovém šampionátu v roce 2015 a dosud v NHL odehrál 256 zápasů v základní části a dalších 12 startů přidal v play-off. Kromě dresu Penguins oblékl v minulém ročníku také stejnokroj Anaheimu, kam byl vytrejdován v březnu. Nedávno mu skončil jednoletý kontrakt a on jako volný hráč čeká na nabídky klubů z NHL. Otázkou je, zda se sedmadvacetiletý útočník nějaké dočká. Foto: Profimedia.cz