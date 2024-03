7 Čechů z loňského draftu NHL. Jak si talentovaní mladíci vedou v aktuální sezoně?

Letošní draft NHL se uskuteční na konci června v Nevadě a jeden český hokejista by v něm mohl jít na řadu už v prvním kole. Loni si zámořské kluby vybraly celkem sedm hráčů. Jak se jim vede v aktuální sezoně?



Část 1 / 8



Loňský draft NHL nebyl z českého pohledu nijak výjimečný. Nejlepší tuzemský mladík šel na řadu v prvním kole, další dva ve druhém a zbytek později. Zámořské kluby před rokem ukázaly na sedm českých talentů. Jak se jim vede v důležité sezoně po draftu, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 8 Vojtěch Port - 161. v celkovém pořadí (Anaheim Ducks) Jihlavský rodák Vojtěch Port je typem chytrého a kreativního ofenzivního beka. V loňském draftu NHL byl posledním českým hráčem, po kterém sáhl některý z klubů. V šestém kole na něho ukázali zástupci Anaheimu Ducks. To už měl za sebou jednu sezonu v zámořské juniorské lize WHL, v níž působí i v současném ročníku, během něhož se z celku Edmonton Oil Kings přesunul do klubu Moose Jaw Warriors. V soutěži odehrál v tomto ročníku 35 střetnutí a zaznamenal 13 bodů (3+10).

Pokračování 3 / 8 Marcel Marcel - 131. v celkovém pořadí (Chicago Blackhawks) Skvělé výkony na předposledním světovém šampionátu juniorů, kde posbíral šest bodů (2+4) v sedmi zápasech, pomohly útočníkovi Marcelovi Marcelovi do draftu NHL, v němž po něm v pátém kole sáhlo Chicago. Aktuálně dvacetiletý borec je odchovancem plzeňského hokeje a v západočeském klubu také premiérově okusil extraligu dospělých. Bylo to v sezoně 2021/22, v níž odehrál 18 utkání. Následně se vypravil do zámoří a minulý ročník strávil v juniorské lize QMJHL v dresu celku Gatineau Olympiques. 12 nejproduktivnějších Čechů v historii zámořských juniorských hokejových lig V debutové sezoně za Atlantikem si vedl velmi dobře. Tu současnou už tráví premiérově ve farmářském celku Rockfort IceHogs v AHL. Je však znát, že s přechodem mezi dospělé má trochu problém. V 26 zápasech zaznamenal jen pět bodů za asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Jakub Štancl - 106. v celkovém pořadí (St. Louis Blues) Pražský rodák a odchovanec Slavie Jakub Štancl se vydal v 16 letech do Švédska a zakotvil v klubu Växjö Lakers, v jehož dresu se v sezoně 2022/23 objevil už také v elitní severské lize. Naskočil do osmi zápasů a na konto si připsal první vstřelený gól. Před rokem byl členem českého národního týmu na světovém šampionátu osmnáctek a pár týdnů poté našel potenciálního zaměstnavatele v NHL. Odborníci mu v draftu přisuzovali místo ve třetím kole, nakonec šel na řadu ve čtvrtém a sáhli po něm skauti St. Louis. Mají našlápnuto ke slávě? 15 hráčů do 21 let z NHL, ze kterých (vy)rostou hvězdy elitní zámořské ligy Štancl je typem urostlého forvarda s dobrou střelou a s pověstí týmového hráče. To vrchovatou měrou potvrdil na letošním mistrovství světa juniorů, kde v sedmi zápasech pomohl reprezentačnímu výběru čtyřmi góly a dvěma asistencemi k bronzovým medailím. V aktuální sezoně nadále působí ve Švédsku. Potenciál na elitní zámořskou ligu ale rozhodně má. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Jiří Felcman - 93. v celkovém pořadí (Chicago Blackhawks) Loni v létě prošel útočník Jiří Felcman draftem NHL, v něm po něm ve třetím kole sáhlo Chicago, do zámoří se ale ještě nevydal. O prázdninách totiž podepsal tříletý kontrakt v klub SCL Tigers, v jehož dresu si v aktuální sezoně odbyl premiéru v nejvyšší švýcarské lize dospělých. Populární destinace. 10 českých hokejistů ve švýcarské lize Osmnáctiletý centr působí v zemi pod Alpami od sezony 2019/20 a v mládežnických soutěžích na sebe výrazně upozorňoval nejen svou urostlou postavou, ale především nadějnými výkony. Účastník loňského mistrovství světa hráčů do 18 let se v týmu z města Langnau potkává i s několika borci, kteří v minulosti okusili NHL. Patří mezi ně například juniorští mistři světa z Finska Vili Saarijärvi a Aleksi Saarela. Není vyloučeno, že i on si jednou v elitní zámořské lize zahraje. Předpoklady k tomu rozhodně má. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Jakub Dvořák - 54. v celkovém pořadí (Los Angeles Kings) Urostlý, skoro dvoumetrový hromotluk Jakub Dvořák, je velkým příslibem českého hokeje. Liberecký odchovanec je v osmnácti letech členem kádru reprezentační dvacítky a měl by být jednou z velkých tuzemských nadějí pro příští mistrovství světa juniorů. Skauti před rokem odhadovali, že by se mohl dočkat výběru během druhého kola, a to se také splnilo. Sáhli po něm zástupci Los Angeles Kings. Největší naděje. 5 českých hokejistů, kteří by měli jít v letošním draftu NHL na řadu nejdříve Dvořák je navzdory své výšce mobilním bekem, který si díky fyzickým dispozicícm dokáže perfektně pokrýt puk, dobře bruslí a zblokuje hodně střel. Aktuální ročník ještě odstartoval v Liberci, ale v lednu se přesunul za Atlantik a zapojil se do juniorské ligy WHL, v níž hájí barvy celku Swift Current Broncos. V 19 zápasech posbíral devět bodů (1+8) a 19 kladných bodů má ve statistikách +/- bodování. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Michael Hrabal - 38. v celkovém pořadí (Arizona Coyotes) Jediným tuzemským brankářem, který se objevil v loňském draftu NHL, se stal Michael Hrabal. Odchovanec pražské Sparty se rok před výběrem největších talentů, po mistrovství světa hráčů do 18 let, na kterém odchytal pět povedených zápasů, vydal do zámoří a zakotvil v klubu Omaha Lancers v soutěži USHL. 14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? V draftu na něj ukázali zástupci Arizony a on se stal 11 let po Marku Langhamerovi druhým českým gólmanem, jehož si vybrali. Před aktuálním ročníkem se dvoumetrový pořízek přesunul do soutěže NCAA a obléká dres Malachusettské univerzity. Je nezpochybnitelnou jedničkou mezi tyčemi – zatím odchytal 25 utkání s průměrem 91,5 % úspěšných zásahů. Na přelomu roku byl členem juniorského národního celku, který vybojoval bronz na světovém šampionátu dvacítek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Eduard Šalé - 20. v celkovém pořadí (Seattle Kraken) Také loni se ve výběru nejnadějnějších borců z celého světa opět objevil brněnský odchovanec. Eduard Šalé byl vybrán Seattlem jako 20. v celkovém pořadí a stal se nejvýše postaveným Čechem v draftu 2023. Už v ročníku 2021/22 se poprvé objevil v seniorské extralize – odehrál deset utkání a posbíral tři body za dva góly a nahrávku a vysloužil si ocenění pro nejlepšího juniora v anketě Zlatá hokejka. V tom následujícím už byl plnoprávným členem sestavy. Nastoupil do 43 střetnutí v základní části a na kontě měl 14 bodů (7+7). Dalších šest utkání přidal v play-off. Juniorští medailisté. Kam se od úspěšného šampionátu posunuli čeští hokejisté ze stříbrné dvacítky? V sezoně 2023/24 hraje v zámořské juniorské soutěži OHL. Začínal v celku Barrie Colts, v lednu však byl vytrejdován do klubu Kitchener Rangers. Na světovém šampionátu juniorů na přelomu let 2022 a 2023 roku se zapsal do statistik šesti body za gól a pět nahrávek a přispěl k zisku stříbrných medailí. Letos se podepsal po bronz sedmi body (3+4) v sedmi zápasech. Foto: Profimedia.cz