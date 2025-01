7 Čechů v Německu. Jak si vedou tuzemští zástupci v aktuálním ročníku Bundesligy?

Obránce Pavel Kadeřábek byl jedním z klíčových hráčů sparťanského týmu trenéra Vítězslava Lavičky, který vybojoval v sezoně 2013/14 ligový titul. Talentovaný mladík dostával hodně prostoru už v sezoně 2012/13 a v mistrovském ročníku nechyběl na hřišti ani jednu minutu. Do statistik si tehdy připsal pět branek a devět asistencí. Na Letné pak zůstal ještě jeden rok a následně přestoupil do Hoffenheimu, kde působí dodnes.

Nyní se poměrně hlasitě mluví o jeho přesunu na jinou adresu, kde by mohl pravidelně hrát. V německém klubu má smlouvu do roku 2028 a jeho aktuální cena činí podle portálu TransferMarkt pět milionů eur.

Hranáč zadák se vrátil předloni v létě z hostování v Pardubicích zpět do Plzně a vybojoval si místo v základní sestavě. Na konci sezony měl ve statistikách 32 utkání a až na dvě výjimky byl pokaždé v základní sestavě, a většinou hrál od úvodního do závěrečného hvizdu. Přímo se podílel na pěti brankách – tři sám vstřelil a na dvě nahrál. Ve Viktorce měl podepsanou smlouvu do roku 2027, ale na západě Čech neodolali lukrativní nabídce a pustili jej do Německa.

V Portugalsku toho ale moc nenahrál, a to se projevilo také na poklesu jeho tržní ceny, která se nyní pohybuje kolem sedmi milionů korun a zřejmě bude dál klesat, protože Jurásek byl se zlomeninou předloktí na marodce a ještě se nedokázal plně vrátit na hřiště. Nikoli však v dresu Benfiky, nýbrž v barvách Hoffenheimu, kam byl loni v lednu vyexpedován na hostování, jež skončí na konci sezony 2024/25. V současném ročníku naskočil pouze do pěti bundesligových střetnutí a pouze jednou byl v základní sestavě.

Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V ročníku 2022/23 naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly, na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něj inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun.

Čtyřiadvacetiletý brankář Matěj Kovář odešel v lednu roku 2018 jako osmnáctiletý teenager ze Slovácka do Manchesteru United, kde pravidelně chytal v juniorském celku. Na Old Trafford si však místo nevybojoval a klub jej posílal z hostování na hostování. Byl ve Swindonu, v Burtonu a v sezoně 2022/23 se podepsal pod mistrovský titul ve Spartě. Následně ho za pět milionů eur koupil Bayer Leverkusen, se kterým v minulém ročníku vybojoval mistrovský titul v Bundeslize a německý pohár DFB-Pokal.

Pokračování 7 / 8

Adam Hložek (TSG Hoffenheim)

Už jako velmi mladý patřil Adam Hložek ke klíčovým hráčům Sparty Praha a k nejlepším fotbalistům v tuzemské Fortuna lize. Nebylo divu, že se o jeho podpis na smlouvě ucházely velké a bohaté kluby. Psalo se o zájmu Neapole, Interu Milán a Juventusu, ale také anglického West Hamu United. Nakonec přestoupil v roce 2022 za 13 milionů eur do Leverkusenu.

V Bayeru se ale během dvou sezon nedokázal nastálo prosadit do základní sestavy. S klubem sice vyhrál v minulé sezoně Bundesligu i německý pohár DFB-Pokal, a dostal se do finále Evropské ligy, ale jeho vytížení nebylo takové, jaké si asi představoval, takže nebylo překvapením, když se psalo o jeho možném přesunu do jiného působiště.

Vypadalo to, že má nakročeno do Leicesteru a bude hrát anglickou Premier League, nakonec ale loni v srpnu překvapivě zamířil do Hoffenheimu, který za něho poslal do Leverkusenu 18 milionů eur a udělal z něj nejdražší klubovou posilu v historii. Jeho úkolem je nyní pomoci zachránit Foffenheim v Bundeslize a vypadá to, že jde správným směrem. V 17 zápasech dal pět branek a připsal si k nim jednu asistenci. Dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání.

Foto: Profimedia.cz