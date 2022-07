7 Čechů, které od roku 2000 draftoval Montreal Canadiens. V NHL se (zatím) objevil jen jediný

Montreal na Tomáše Plekance ukázal ve třetím kole draftu v roce 2001, a jak se rychle ukázalo, byla to správná volba. Bývalý reprezentační kapitán odehrál za Canadiens více než tisíc zápasů, ve kterých posbíral přes 600 bodů. Dres Montrealu oblékal s kratičkou výjimkou, kdy byl v Torontu, až do ročníku 2018/19, během něhož odehrál poslední tři zápasy v NHL. Pak se vrátil domů.

Daniela Přibyla si Montreal vybral v šestém kole draftu v roce 2011, devět let poté, co sáhl po posledním českém mladíkovi. Šikovný útočník si za Canadiens ale nikdy nezahrál. V roce 2016 podepsal dvouletou smlouvu s Calgary, ani tam ale nedostal příležitost. Od sezony 2018/19 je hráčem Sparty, kde má podepsanou smlouvu i pro příští ročník.

Další ročník odstartoval na severu Čech, ale následně se vypravil za Atlantik a jako člen farmářského celku Laval Rocket působil v nižší soutěži AHL. Bylo však znát, že mezi dospělými se má ještě hodně co učit. Ve 22 utkáních zaznamenal dvě branky, a tak se v minulé sezoně vrátil do juniorské ligy a tam patřil v celku Hamiltonu k nejlepším hráčům a výraznou měrou se podílel na zisku mistrovské trofeje. Myšák hrál v českém dresu na dvou posledních juniorských šampionátech a v obou případech patřil mezi opory mužstva. V příštím ročníku by měl nastupoval ve farmářském celku.

Jakub Dobeš - 2020 (136. v celkovém pořadí)

Mohl by být jednou Jakub Dobeš nástupcem v Careyho Price v brance Montrealu? Vyloučeno to rozhodně není. Canadiens draftovali českého mladíka v pátém kole předloňského draftu a nevybrali si ho náhodou.

Chomutovský odchovanec působí v zámoří už od sezony 2017/18, takže ho skauti měli na očích a dobře věděli, jaké jsou jeho přednosti a kvality. Dobeš sice odchytal v českých mládežnických reprezentačních výběrech jen jediné utkání v celku do 16 let, a to se mu vůbec nepovedlo, ale za Atlantikem už pět sezon podává solidní výkony. V uplynulém ročníku zářil v dresu celku Ohio State University v soutěži NCAA. Byl vyhlášen nejlepším nováčkem ligy, nejlepším brankářem sezony a dostal se do All Star týmu.

Foto: Profimedia.cz