7 aktivních ligových fotbalistů, kteří nastříleli aspoň 55 gólů v nejvyšší soutěži. Na Lafatu nikdo z nich nemá

4. Stanislav Tecl (Slavia Praha) – 78 gólů

Ve dvaatřiceti letech je fotbalový životopis Stanislava Tecla pěkně bohatý. Upozornil na sebe ještě před dvacátými narozeninami v dresu tehdy druholigové Jihlavy a po postupu Vysočiny do nejvyšší soutěže si vysloužil přestup do Plzně. Na západě Čech působil dvě a půl sezony a pomohl mužstvu ke dvěma mistrovským titulům.

Následně přestoupil do Jablonce a v lednu 2017 za 15 milionů korun zamířil do Edenu, kde byl krátce na hostování z Jihlavy už v devatenácti letech. Ve Slavii to neměl (a nemá) lehké a musel se od začátku potýkat s velkou konkurencí na postu útočníka, načas dokonce odešel hostovat do Jablonce, přesto však sešívaným pomohl už ke čtyřem mistrovským titulům. V aktuálním ročníku už dal 11 gólů v 28 ligových střetnutích.

Foto: Profimedia.cz