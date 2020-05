Vůdci týmu. 8 zkušených sparťanských kapitánů, kteří nosili pásku před Bořkem Dočkalem

Kapitánskou pásku ve Spartě už nosila řada hráčů, někteří ale jen chvilkově zaskakovali. To byl třeba případ Zdeňka Pospěcha, Tomáše Sivoka, Jiřího Jarošíka nebo Costy. Osm dalších sparťanských kapitánů z posledních let, kteří měli zkušeností na rozdávání a patřili mezi opravdové osobnosti, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Bývalý skvělý záložník Karel Poborský se po angažmá v Manchesteru United, Laziu Řím a Benfice Lisabon vrátil v roce 2002 do České republiky. Pro návrat si vybral Spartu a na Letné se stal oporou i pravým lídrem mužstva. Tým přivedl ke dvěma ligovým titulům i do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Brankář Jaromír Blažek dlouhodobě působil jako zástupce kapitána Karla Poborského. Po jeho vyhazovu z Letné si navlékl kapitánskou pásku právě on. V polovině sezony se však do Sparty vrátil Tomáš Řepka, který se stal novým lídrem. Blažek však asistoval i jemu a občas za něj také zaskočil.

Bývalý záložník Dortmundu či Liverpoolu přišel do Sparty v roce 2008. Patrik Berger se stal dokonce kapitánem týmu, který dovedl do kvalifikace o Ligu mistrů.

Na hřišti sice dokázal dirigovat hru, vůdčí schopnosti se v něm ale neprojevily. Sparta s lídrem Matějovským dvakrát v řadě nezískala titul a mnoho fanoušků to z velké části dávala za vinu právě jemu. Málokoho tedy překvapilo, když o kapitánskou pásku přišel.

Josef Šural

Josef Šural měl blízko do Slavie, na začátku roku 2016 se ale objevil ve Spartě. Bývalý útočník Brna či Liberce si na Letné vybojoval silnou pozici a dokonce na ruce nosil kapitánskou pásku. U fanoušků zažíval velkou popularitu a patřil mezi nejoblíbenější hráče. Dostal se do reprezentace a na začátku roku 2018 zamířil do Turecka. Tam ale jen o pár měsíců později - v dubnu - zahynul při tragické autonehodě.

