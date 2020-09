6 životních přesunů Bořka Dočkala. V součtu stál více než 300 milionů korun

Dočkalova kariéra je docela pestrá. Působil v české lize, vyzkoušel si angažmá v Turecku, Norsku, Číně a USA. Kluby za jeho transfery zaplatily už více než 300 milionů korun. Kdo do něj investoval nejvíc? A kde byl jen na hostování? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Slavia – Liberec (cca 16,9 mil. Kč)

Dočkal je odchovancem Slavie, za kterou si v sezoně 2006/07 odbyl ligovou premiéru a zasáhl do šesti zápasů. Poté odešel hostovat do Kladna a následně do Liberce. Nejprve na hostování s opcí, to se však změnilo na přestup, za který Slovan podle portálu transfermarkt.com zaplatil zhruba 16,9 milionů korun. V Liberci se Dočkalovi dařilo a vypracoval se mezi hlavní opory týmu.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia