6 zahraničních obránců Sparty. Marodi, Slovák v béčku i zklidněný Preciado

Spartu v létě opustil lídr a kapitán Ladislav Krejčí, jenž přestoupil do španělské Girony. Pražané ale udrželi Martina Vitíka a důležitou roli dostal i Jaroslav Zelený. Oba hrají dobře, nevyšel jim však duel s Olomoucí.

Čtyřiadvacetiletý španělský obránce přišel v létě do Sparty coby velká posila z Bilbaa. Moc toho ale nenahrál a hned ve svém úvodním ligovém duelu proti Bohemians 1905 se zranil. Imanol García si poranil vazy v koleni a v této sezoně si už nejspíš nezahraje.

Elias Cobbaut (Belgie)

Poté, co Sparta postoupila do Ligy mistrů, vstoupila ještě na přestupový trh. Na Letnou přišel šestadvacetiletý belgický bek Elias Cobbaut, jenž dorazil na přestup z Parmy. Naposledy hostoval v belgickém Mechelenu. „Vzhledem k dlouhodobému zranění Imanola jsme cítili potřebu do obrany přivést ještě jednoho levonohého hráče,“ řekl na jeho adresu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Cobbaut však kvůli zdravotním problémům neodehrál za Spartu ani jeden zápas.

