6 týmů, které nikdy nesestoupily z české první ligy. Ani uplynulá sezona to nezměnila

Slavia si celkem záhy v ročníku 2020/21 vybudovala luxusní náskok na špici tabulky a udržovala si jej až do samého závěru soutěže. Zajímavé to ale bylo v sestupových vodách. Do těch byla namočena řada týmů a nakonec zůstal Černý Petr v rukách fotbalistů Opavy, Příbrami a Brna.

V české lize existuje šestice týmů, které z nejvyšší samostatné soutěže nikdy nesestoupily. Některé z nich v ní odehrály všechny sezony, jiné mezi elitu postoupily později. Po odehrání sezony 2020/21 nesestoupil žádný z nich o soutěž níž. Které kluby pocity ze sestupu zatím nepoznaly, to zjistíte v následujících kapitolách.