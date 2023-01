6 (staro)nových tváří. Podívejte se, které hráče během zimy přivedla Slavia

Igoh Ogbu

Dvaadvacetiletý nigerijský stoper přišel do Edenu z Norska. Hned v prvním zápase působil velmi jistě, navlékl na ruku kapitánskou pásku a počínal si jako správný lídr. Na podzim Slavii chyby stoperů srážely, Igoh Ogbu by to ale mohl změnit.

Foto: Profimedia.cz