6 Slováků, kteří hrávali za Plzeň. Podívejte se, kde dnes jsou Ďuriš, Pačinda a spol.

Matúš Kozáčik s Markem Bakošem ukončili kariéry. Marián Čišovský už bohužel není mezi námi. Dres Plzně ale v minulých letech oblékalo i šest dalších slovenských fotbalistů a někteří z nich patřili k opravdovým tahounům. Kde dnes jsou Ďuriš, Pačinda či Procházka? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz

Michal Ďuriš (AC Omonia) Dvaatřicetiletý slovenský reprezentační útočník přišel do Plzně v roce 2010 z Banské Bystrice. Krátce hostoval i v Mladé Boleslavi, jinak ale celou dobu působil na západě Čech. S Viktorkou získal tři tituly, v Lize mistrů dal gól proti AC Milán a v roce 2017 odešel do Ruska. Pak zamířil do kyperské Famagusty a od léta je hráčem kyperského celku AC Omonia. Foto: Profimedia.cz

Christián Herc (MFK Karviná) Dvaadvacetiletý záložník přišel do Plzně loni v létě na hostování z anglického Wolverhamptonu. Jenže na západě Čech se do sestavy nedostal, což se nezměnilo ani s příchodem nového trenéra a jeho krajana Adriána Guľy, který jej dobře znal ze slovenské jednadvacítky. Christián Herc však ve Fortuna lize zůstal a v srpnu zamířil do Karviné. V dresu Slezanů nastupuje v základní sestavě. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jakub Hromada (Slovan Liberec) Plzeň jej přivedla v roce 2016 na hostování z italské Sampdorie. Za Viktorku odehrál 18 zápasů a čekalo se, že na západě Čech zůstane, vedení klubu ale jeho hostování neprodloužilo. Jakub Hromada místo toho zamířil do Slavie, jenže tam toho vinou zdravotních problémů zatím moc neodehrál. Teď čtyřiadvacetiletý záložník druhým rokem hostuje v Liberci. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hrošovský (KRC Genk) V Plzni se o něm hovořilo jako o nástupci Pavla Horvátha. Patrik Hrošovský do této role taky dorostl a několik let byl klíčovým hráčem Viktorky. Blýskl se i gólem na půdě Realu Madrid a loni osmadvacetiletý slovenský reprezentační záložník, jenž působil také ve Znojmě a Ústí nad Labem, odešel do belgického Genku. Foto: Profimedia.cz

Erik Pačinda (Spartak Trnava) Erik Pačinda v Plzni působil jen krátce. Na západ Čech dorazil s vizitkou problémového hráče z Dunajské Stredy a v ročníku 2018/19 si připsal jedenáct startů, ve kterých dal jeden gól. Na západě Čech nepřesvědčil, a tak odešel do polského Kielce. Od léta je v Trnavě. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia