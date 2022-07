6 slavných výher Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League. Přidají Reds v příští sezoně další?

Zatím poslední souboj titánů mezi Liverpoolem a Manchesterem Uníted se uskutečnil uprostřed dubna na Anfield Road a domácí Liverpool v něm rozmetal svého úhlavního rivala 4:0. Z pohledu statistik to však byla jen jedna z mnoha bitev, jež spolu oba týmy v historii svedly. Mnohé z nich vstoupily do dějin jako nezapomenutelné.

Manchester United - Liverpool 0:5 (24. října 2021)



Mohamed Salah z Liverpoolu se raduje ze završeného hattricku a celkově pátého gólu v síti Manchesteru United. (Foto: Profimedia.cz)

24. říjen loňského roku se stal jedním z nejčernějších dnů Manchesteru United. S úhlavním rivalem z Liverpoolu totiž utrpěl debakl 0:5, a to před vlastními fanoušky na Old Trafford.

Hosté vstoupili do utkání skvěle a už v páté minutě našel Salah po rychlém přechodu do útoku Keitu, který prostřelil gólmana Davida De Geu. O sedm minut později zvýšil náskok Reds Jota, který dopravil do sítě v pádu centr Trenta Alexandera-Arnolda.

Legendy, vůdci a pracanti. 16 nejlepších hráčů, kteří oblékali dres Liverpoolu v 21. století

Svěřenci domácího kouče Solskjaera mohli snížit po střelách Shawa či Greenwooda, ale ani jeden z nich gólmana Alissona nepřekonal. Do přestávky pak udeřili ještě dvakrát hosté, konkrétně kanonýr Salah.

Egyptský forvard nejprve dopravil do sítě střílený centr Keity a v nastaveném čase první půle zvýšil po další rychlé souhře už na 4:0. United inkasovali čtyři branky v úvodní pětačtyřicetiminutovce poprvé v historii Premier League.

Nesnesitelná lehkost skórování. 4 týmy, kterým nastřílel Mohamed Salah v Premier League nejvíc gólů

Salah završil hattrick pět minut po přestávce, kdy zužitkoval další rychlý brejk a přihrávku Hendersona. Stal se prvním hráčem od roku 2003, který v dresu soupeře zaznamenal na Old Trafford tři branky.

Domácím pak nebyl uznán po konzultaci s videorozhodčím Ronaldův gól a od 60. minuty hráli bez vyloučeného Paula Pogby. Utržili tak doma od Liverpoolu nejhorší porážku v historii a poprvé od roku 1955 prohráli na vlastním hřišti o pět branek, aniž by sami skórovali.

Základní sestava Liverpoolu: Alisson - Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold - Henderson, Milner, Robertson, Keita – Jota, Firmino, Salah

Základní sestava Manchesteru United: De Gea – Lindelöf, Maguire, Shaw – Wan-Bissaka, McTominay, Fernandes, Fred – Rashford, Ronaldo, Greenwood