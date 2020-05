6 nejvlivnějších českých agentů. Víte, kdo zastupuje Vaclíka, Schicka či Hložka?

Pavel Paska – International Sport Management

Pavel Paska s jedním ze svých nejvýznamnějších svěřenců - Patrikem Schickem. (Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia)

Agenturou Pavla Pasky prošla celá řada domácích reprezentantů. Stál u přestupů Tomáše Rosického, Milana Baroše, Jana Kollera nebo třeba Jana Poláka.

Paska měl pod svými křídly také Václava Kadlece a zastupuje Martina Pospíšila nebo Adama Hlouška. Je agentem Stanislava Tecla, Václava Drchala či Matěje Pulkraba, ale i Tomáše Součka, jemuž vyjednal přesun do West Hamu. Mezi jeho klenoty patří také Patrik Schick, který by měl odejít do Lipska, a sparťanský supertalent Adam Hložek.