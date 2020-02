6 největších fotbalových debaklů na mistrovství světa. Duely, na něž by poražení raději zapomněli

Španělský útočník David Villa chlácholí tahitského brankáře Mickaela Rocheho, který v zápase Konfederačního poháru v roce 2012 inkasoval od tehdejších mistrů světa a Evropy deset branek. (Foto: Profimedia.cz)

Až do utkání Španělů s Tahiťany v roce 2012 „držela“ nejvyšší vítězství ve statistikách turnajů Konfederačního poháru Brazílie. V roce 1997 zdolala Austrálii 6:0, o dva roky později vstřelila Saúdské Arábii dokonce osm branek, ale dvakrát inkasovala).

Následující výčet nám prozradí, že ani na světových šampionátech se něco podobného nikdy nestalo. „Desítka“ padla jednou, ovšem své si k tomu tehdy v podobě jednoho čestného zásahu řekl i Salvador. Dvakrát se urodil výsledek 9:0, třikrát 8:0. A už vůbec nehledejme podobné divoké zápasy například na evropských šampionátech.

To je poměrně logické. Euro nemá tak dlouhou historii, v minulosti na něm startovaly třeba jen čtyři týmy, pak osm a od roku 1996 šestnáct. Málokdy se stalo, že by na turnaj proklouzl vyložený outsider. A když už ano (jako například Lotyšsko), pak se své role zhostí poměrně se ctí. Nejvýše v historii ční skóre 5:0, které se zrodilo třikrát (Francie – Belgie v roce 1984, Dánsko – Jugoslávie taktéž 1984 a Švédsko – Bulharsko 2004), doplněná o čtvrtfinálovou výhru Nizozemí nad Jugoslávií 6:1 (v roce 2000).

Podobných výsledků se na světových kláních urodily desítky, proto vybíráme jen ty, ve kterých se brankový ROZDÍL zastavil na číslici osm, případně se přes ni přehoupl. Stačilo, aby na předposledním mistrovství světa vstřelili Němci v utkání s domácí Brazílií o jeden gól víc a největší debakl Kanárků v dějinách (1:7) mohl v tomto výběru figurovat také...

MS 1938, Švédsko – Kuba 8:0



Poslední předválečné mistrovství světa se hrálo v roce 1938 ve Francii a nabídlo i zápas Švédů s Kubánci. Seveřané v něm svého protivníka rozprášili výsledkem 8:0. (Foto: Profimedia.cz)

Na šampionátu v roce 1938 proklouzla Kuba přes Rumunsko do čtvrtfinále, ve kterém čekali Švédové. Těm soupeř odpadl, Rakousko z důvodu „anšlusu“ na turnaji nestartovalo.

Natěšení Seveřané si první zápas (pod dozorem československého sudího Krista) užili se vším všudy, Kubáncům nastříleli osm branek. Hattrickem se blýskli Keller a Wetterrström. Pro úplnost zbývá dodat, že hned v semifinále si Švédové vyzkoušeli pohled z „druhé strany“, s Maďary prohráli 1:5 a po prohře s Brazílií nakonec skončili čtvrtí.

MS 1950, Uruguay – Bolívie 8:0

Turnaj v Brazílii poněkud znehodnotil fakt, že tři týmy odřekly účast a výsledkem tak bylo, že jen ve dvou základních skupinách byl plný počet čtyř soupeřů, v jedné hráli tři a ve zbylé dokonce jen dva – Uruguay a Bolívie. Dál postupoval jen jeden tým a po chvilce bylo jasné, kdo v tomto jihoamerickém souboji uspěje.

Po dvaceti minutách vedla Uruguay 3:0 a přidala ještě pět branek. Možná i ušetřené síly byly příčinou toho, že parta kolem „Pepe“ Schiaffina nakonec uspěla i ve finálové skupině a stala se podruhé mistry světa.

MS 1954, Maďarsko – Jižní Korea 9:0

Na tento turnaj by Jižní Korea asi nejraději zapomněla. Při své první účasti mezi světovou elitou se mladý výběr stal obětí maďarských útočných choutek. Puskás, Kocsis a spol. rozjeli koncert, při kterém se počítadlo nakonec zastavilo na čísle devět.

Korejcům může sloužit ke cti, že o zápas později naložili Maďaři osmičku i Němcům, kteří turnajem prokráčeli až do finále. V něm se s Maďary utkali znovu a fenomenální tým porazili – inu, Němci. Vždyť víte, co říkal Gary Lineker...

MS 1974, Jugoslávie – Zair 9:0

Pro Zair šlo v roce 1974 o první (a poslední) účast na šampionátu. Po prohře se Skotskem, které navzdory výhře nepostoupilo ze skupiny, přišel duel s Jugoslávií. V něm se zrodil výsledek 0:9.

Z pohledu tohoto střetnutí byla následná porážka 0:3 s Brazilci ještě milosrdná. Díru do světa tým Zairu na šampionátu rozhodně neudělal. Ani Jugoslávci ovšem daleko nedošli, v semifinálové skupině skončili bez bodu.

MS 1982, Maďarsko – Salvador 10:1

Salvador si atmosféru mistrovství vychutnal už v roce 1970, tehdy nevstřelil ani branku a nezískal jediný bod. To první se změnilo na turnaji ve Španělsku hned v prvním utkání s Maďarskem. Ovšem jestli z toho místní fanoušci měli radost, to nevíme – branka to nakonec byla zároveň poslední a Maďaři jich na druhé straně vstřelili deset.

Salvador si chuť spravil alespoň trochu v dalších utkáních. Prohrál jen 0:1 s Belgií a 0:2 s Argentinou a skončil paradoxně stejně jako dominující Maďaři, kteří na drtivou výhru nenavázali a nakonec spolu se Salvadorem uzavřeli svou pouť již po základních skupinách...

MS 2002, Německo – Saúdská Arábie 8:0



Německý útočník Miroslav Klose právě vstřelil první gól do sítě Saúdské Arábie. V utkání k němu přidal ještě dva na nastřílel hattrick. (Foto: Profimedia.cz)

Toto je zatím poslední výsledek, ve kterém od sebe oba soupeře dělilo minimálně osm branek. V utkání zářil zejména útočník Miroslav Klose, který si připsal hattrick.

Trefil se například i kat českých nadějí z Eura 1996 Oliver Bierhoff. Němci nakonec (nabuzeni výhrou) dokráčeli až do finále, Saúdové se s turnajem loučili po základní skupině a nenavázali tak na senzační (a jediný) postup ze skupiny z roku 1994.