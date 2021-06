6 nejlepších střelců v historii Manchesteru United. Nad všemi ční Wayne Rooney

Kdyby Wayne Rooney před čtyřmi lety neopustil po 13 sezonách Old Trafford, mohl nasázet v dresu Manchesteru United ještě nejeden gól. I tak se ale loučil s klubem jako nejlepší střelec v jeho historii. Koho nechal za sebou, to se dozvíte v následujících kapitolách.

6. George Best (1963 – 1974) – 179 gólů Podle jména by měl být anglický fotbalista George Best na čele tohoto žebříčku, ale to bychom ho poněkud přecenili. Bezesporu to byl výjimečný hráč, který byl na hřišti fotbalovým géniem a předváděl ohromující kousky, ale v soukromí se občas stával divokým a nespoutaným zvířetem. Kdyby tomu tak nebylo, možná by byl v tomto žebříčku o pár příček výš. VZPOMÍNKA: Fotbalový génius i divoké zvíře. Takový byl George Best Na Old Trafford strávil Best jedenáct sezon a nastřílel 179 branek, které často dával z takřka z nemožných situací a pozic. Dokonce i legendární Pelé ho kdysi označil za „nejlepšího hráče na světě.“ Best byl miláčkem fanoušků, ale také bulvárního tisku, který si zvyšoval prodej s každým jeho excesem mimo stadiony. A že jich bylo. O jeho kladném vztahu k alkoholu se tradovaly pověsti a po skončení profesionální kariéry byl chlast jeho největším koníčkem a kamarádem. V roce 2002 byl na tom Best tak špatně, že musel podstoupit transplantaci jater. Přesto se v dalších letech znovu pravidelně objevoval na fotografiích v tisku se sklenkou v ruce. Tři roky po operaci zemřel na zánět jater. Foto: Profimedia.cz

5. Dennis Viollet (1953 – 1962) – 179 gólů Útočník Dennis Viollet byl pověstný citem pro výběr místa, odkud mohl zakončovat. Často to vypadalo, jako by se k němu míče dostávaly náhodou, jenže opak by pravdou – uměl číst skvěle hru a proto byl vždycky ve správný čas v ideální střelecké pozici. Když už se mu dostal balon na kopačky, málokdy se mýlil. Za devět let na Old Trafford dokázal zatížit konta soupeřů 179 brankami ve všech soutěžích – stačilo mu k tomu „pouhých“ 293 zápasů, proto je v tomto žebříčku před šestým George Bestem. S United vyhrál dva anglické tituly a dodnes drží s 32 góly vstřelenými během sezony 1959/60 klubový rekord, který už asi těžko někdo nepřekoná. Viollet zemřel v roce 1999 ve věku 65 let.

4. Jack Rowley (1937 – 1954) – 211 gólů Angličan Jack Rowley si v průběhu fotbalové kariéry vysloužil všeříkající přezdívku – „Kanonýr.“ Není tedy náhoda, že je i více než 60 let po odchodu z Old Trafford je na čtvrtém místě mezi střelci Manchesteru United. Nasázel 211 gólů a ze třetího místa spadl o příčku níž až teprve před pár lety. REKORDMANI: 7 nejlepších střelců v historii Chelsea. Vede Lampard Rowley byl členem úspěšného mančaftu kouče Matta Busbyho, jemuž pomohl vyhrát první FA Cup v roce 1948. Po odchodu z Old Trafford hrál ještě tři sezony v Plymouthu, kde v 36 letech ukončil kariéru. Zemřel v roce 1988 ve věku 77 let, v srdcích fanoušků Manchesteru United však žije nadále. Foto: Profimedia.cz

3. Denis Law (1962 – 1973) – 237 gólů Skotský útočník Denis Law strávil na Old Trafford jedenáct sezon, během kterých nasázel soupeřům 237 gólů. Byl považován za fenomenálního střelce s čichem na branky. Pro svoje kanonýrské schopnosti byl přezdíván „The King.“ Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná V roce 1964 vyhrál Zlatý míč a dodnes je jediným skotským fotbalistou, jemuž se to podařilo. Dvakrát vyhrál anglický titul a jednou Pohár mistrů evropských zemí. Dodnes je se 30 góly nejlepším střelcem reprezentačního výběru. Foto: Profimedia.cz

2. Bobby Charlton (1956 – 1973) – 249 gólů Dlouhých sedmnáct sezon strávil sir Bobby Charlton na Old Trafford. Za tu dobu se stal klubovou legendou a zároveň nejlepším střelcem v dějinách oddílu. VÝBĚR: 10 nejlepších hráčů v historii Manchesteru United Útočník s prořídlými vlasy pomohl vybojovat tři ligové tituly a anglickou reprezentaci přivedl jako kapitán v roce 1966 na domácím mistrovství světa k dosud jedinému titulu šampionů. Jeho 249 branek ve všech soutěžích bylo klubovým rekordem přes čtyřicet let. Foto: Profimedia.cz