6 nejlepších hráčů z NHL, kteří se narodili v roce 1992. Český hokej neměl dobrou sklizeň

6. Tyler Toffoli (Kanada)

Tylera Toffoliho si vybrali Kings v draftu roku 2010 jako 47. hráče v celkovém pořadí a jak se ukázalo, vsadili na správného koně. Dokonale totiž zapadl do herního systému Los Angeles, kde se etabloval v jednoho z důležitých členů týmu. Je to dynamický bruslař se skvělými ofenzivními instinkty. Má vynikající a přesnou střelu, umí však také vytvářet spoustu šancí pro spoluhráče. Díky bruslařským schopnostem a úžasné akceleraci je dokonalým hráčem pro oslabení. V roce 2014 pomohl kalifornskému klubu k zisku Stanley Cupu a v průběhu ročníku 2019/20 se poprvé stěhoval do jiného klubu – na rok zakotvil v Montrealu, odkud se postupně přes angažmá v Calgary, New Jersey a Winnipegu dostal do San Jose, kde si odbyl premiéru na začátku aktuální sezony. V NHL dosud odehrál 818 utkání a posbíral 528 bodů (264+264). V play-off má na kontě 93 střetnutí a 46 bodů (20+26).