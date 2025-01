6 nejlepších extraligových nováčků, kteří později řádili v NHL. Zařadí se mezi ně i Šalé?

Dejme šanci mladým. To je cesta, kterou by se měl vydat český hokej, který stále disponuje dostatkem talentů. Je však třeba, aby se začali prosazovat v extralize, odkud pak vede cesta dál. Třeba až do NHL.



Část 1 / 7



V minulé sezoně o sobě dal náramně vědět brankář Daniel Král, který získal ocenění pro nejlepšího nováčka roku. Před ním to byl talentovaný útočník Eduard Šalé, který nedávno dovedl českou dvacítku k bronzu na mistrovství světa juniorů. V minulosti se z trofeje radovalo i šest hráčů, kteří se v dalších letech usadili v NHL a v soutěži patřili nebo stále patří k nejlepším českým zástupcům. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 Milan Hejduk - 1993/94, Pardubice V sezoně 1990/91 získal ocenění pro nejlepšího nováčka Žigmund Pálffy, rok nato David Výborný a poté Petr Sýkora, jenže to se hrála ještě společná československá soutěž. V premiérovém samostatném ročníku (1993/94) se dočkal další budoucí velikán - Milan Hejduk. Hokejová šlechta. 13 nejproduktivnějších českých hráčů v historii NHL. Jágr je císařem mezi králi Olympijský šampion z Nagana odehrál během premiérové extraligové sezony 30 zápasů za Pardubice, ve kterých dal dohromady i s play-off deset branek, přidal tři nahrávky a pomohl týmu k prvnímu stříbru. Za východočeský klub hrál až do roku 1998, kdy odešel do Colorada, s nímž získal Stanley Cup. Do Pardubic se pak vrátil během zámořské výluky a v sezoně 2004/05 pomohl celkově 59 kanadskými body k českému titulu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Radek Martínek – 1996/97, České Budějovice Dvojnásobný mistr světa z let 2000 a 2001 odehrál v NHL skoro 500 zápasů. Téměř celou zámořskou kariéru strávil Radek Martínek v New Yorku Islanders, odkud si jen krátce odskočil do Columbusu. Na domácí scéně je jeho životopis spojen s Českými Budějovicemi, kterým pomohl v roce 2005 k postupu zpátky do extraligy. Nejvyšší soutěž však bývalý obránce okusil už dříve. Konkrétně v sezoně 1996/97, během které odehrál 52 zápasů, připsal si osm kanadských bodů a stal se nejlepším nováčkem roku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Tomáš Plekanec – 2000/01, Kladno Tomáš Plekanec byl od ročníku 2005/06 až do roku 2018 neodmyslitelným článkem sestavy slavného Montrealu. Předtím prošel několika českými kluby v nižších soutěžích, ale především Kladnem, které ho připravilo na svět velkého hokeje. VZPOMÍNKA: 13 let starý český bronz z mistrovství světa. Těchto 6 hráčů z NHL k němu v roce 2012 pomohlo V ročníku 2000/01 povýšil do kladenského áčka, zároveň získal zlato na juniorském mistrovství světa a stal se nejlepším nováčkem roku. V premiérové sezoně mezi elitou odehrál 47 zápasů, v nichž dal devět branek a přidal stejný počet asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Milan Michálek – 2001/02, České Budějovice Spousta lidí se divila, když se Milan Michálek objevil v nominaci na Světový pohár v roce 2016. Zkušený útočník ale na turnaji ukázal, že byl v českém týmu právem. Jeho zarputilost a bojovnost z něj dělala jednoho z nejplatnějších hráčů mužstva. Ročník 2016/17 však byl posledním v jeho profesionální kariéře. DRAFT NHL 2003: 14 podceněných hokejistů, kteří předčili očekávání Svou první (kompletní) sezonu odehrál v NHL v ročníku 2005/06 za San Jose, to už měl za sebou ale tři celé roky v české extralize. Debutoval v sezoně 2000/01, kdy zasáhl jen do pěti duelů. V té následující odehrál 47 zápasů, v nichž dal šest branek, přidal 11 asistencí a vysloužil si ocenění pro nejlepšího extraligového nováčka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Tomáš Hertl – 2011/12, Slavia Praha Útočník Tomáš Hertl kroutí dvanáctou sezonu v NHL. Tu úvodní zvládl na jedničku a nebýt zranění, usiloval by o ocenění pro nováčka roku. To získal i v extralize, kterou slávistický odchovanec začal hrát pravidelně během sezony 2011/12. Tehdy zasáhl do 38 zápasů základní části, ve kterých dal 12 branek a přidal 13 asistencí. Další tři góly vstřelil v play-off. V následujícím roce si ještě polepšil a pak odešel do NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Martin Nečas - 2016/17, Kometa Brno Martina Nečase si vybrala v Carolina v draftu před osmi lety jako 12. hráče v celkovém pořadí. To už byl extraligovým šampionem a držitelem ocenění pro nejlepšího nováčka sezony. V ročníku 2016/17 posbíral 15 bodů (7+8) v základní části a další čtyři na cestě za titulem. Talentovaný mladík okamžitě zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. Martin Nečas letí vzhůru. 7 Čechů, které od začátku sezony přeskočil v historické tabulce produktivity NHL V roce 2018 zářil Nečas na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní je několikátým rokem nedílnou součástí a oporou kádru Hurricanes. Foto: Profimedia.cz