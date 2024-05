6 nejdražších obránců, kteří odešli z české ligy do zahraničí. Zařadí se mezi ně v létě Martin Vitík?

Když přestupoval v roce 2019 ze Slavie do belgického Gentu kamerunský stoper Michael Nfadeu, inkasoval za něj pražský klub přes sto milionů korun. Rovných sto milionů získala v roce 2005 Sparta za prodej Radoslava Kováče do Spartaku Moskva. Z české ligy však odcházeli do zahraničí i mnohem dražší zadáci.



Nejžhavějším zbožím z české Fortuna ligy na letním přestupovém trhu bude pravděpodobně stoper Sparty Martin Vitík, jehož cenu odhaduje portál TransferMarkt na devět milionů eur. Pokud by za tuto částku zamířil do zahraničí, připojil by se k nejdražším bekům, kteří v minulosti odcházeli z tuzemské nejvyšší soutěže. O které borce šlo, na to odpovídají následující kapitoly.

6. David Zima (Slavia Praha → FC Turín) – 5,9 milionu eur Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. Trpišovského přestupy. 10 fotbalistů, které přivedl kouč Slavie z Liberce do Edenu Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V minulé sezoně Serie A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V aktuálním ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna do Edenu, kde by rád restartoval zaseknutou kariéru.

4. – 5. Tomáš Kalas (Sigma Olomouc → Chelsea) – 6 milionů eur Tomáš Kalas byl dlouho nejdražším teenagerem, který kdy odešel z české nejvyšší soutěže. Na kontě měl pouhých pět ligových startů, přesto už jako sedmnáctiletý přestoupil v roce 2010 za šest milionů eur z Olomouce do londýnské Chelsea. Tam ovšem dostal jen minimum prostoru. Hostoval v Nizozemsku, Německu i několika anglických klubech, mimo jiné i v Bristolu, kam nakonec v létě 2019 přestoupil za devět milionů eur. Nyní je hráčem Schalke 04.

4. – 5. Vladimír Coufal (Slavia Praha → West Ham United) – 6 milionů eur Před šesti lety se zdálo, že má namířeno do Sparty, liberecký kapitán Vladimír Coufal ale nakonec posílil Slavii. Pravý obránce, který v reprezentaci vyšoupl ze sestavy Pavla Kadeřábka, si v Edenu vybojoval silnou pozici a ihned se zařadil po bok nejvýraznějších opor týmu. V roce 2019 okolo českého beka kroužili skauti bundesligového Freiburgu, on ale nakonec odešel o rok později do anglického West Hamu United, který do Edenu poslal za jeho podpis na smlouvě šest milionů eur.

3. Alexander Bah (Slavia Praha → Benfica Lisabon) – 8 milionů eur Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. Cenný tým. Takto by vypadala nejdražší sestava Slavie z hráčů, které přivedl do Edenu kouč Trpišovský Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Předloni v létě přestoupil za osm milionů eur, tedy přibližně za 200 milionů korun, do Benfiky Lisabon.

2. Dávid Hancko (Sparta Praha → Feyenoord Rotterdam) – 8,3 milionu eur Stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Výnosné obchody. 7 hráčů, které Sparta prodala na největší balík peněz Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Předloni v srpnu ho za více než osm milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž má podepsanou smlouvu do roku 2028. Nyní už je podle portálu TransferMarkt jeho hodnota skoro šestkrát vyšší a činí 35 milionů eur.

1. David Jurásek (Slavia Praha → Benfica Lisabon) – 14 milionů eur Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho v létě roku 2021 koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části sezony 2021/22 poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec talentovaný bek zakotvil za přibližně 25 milionů korun v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. 5 hráčů, které Slavia od roku 2022 koupila z Mladé Boleslavi. Jak se jim po přestupu do Edenu vedlo? Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V ročníku 2022/23 naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly, na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něj inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun.