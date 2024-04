6 nejdražších. Nejhodnotnější fotbalisté z české ligy podle portálu TransferMarkt

4. – 6. Veljko Birmančevič (Sparta Praha) – cca 150 milionů korun

Šestadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Na kontě má cenné zkušenosti z předkol i skupin evropských pohárů včetně Ligy mistrů. Nová tvář se ve Spartě rychle aklimatizovala, patří k pilířům sestavy a nastupuje pravidelně v základní jedenáctce. V 25 ligových zápasech nastřílel 12 gólů a na devět dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si pojistili. Do Francie za něj poslali necelých 60 milionů korun a od příští sezony už bude kmenovým hráčem klubu. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je podstatně vyšší a nadále může růst.