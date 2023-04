6 nejdražších nákupů ve sparťanské historii. Zlomí v létě někdo Stanciův rekord?

Šest hráčů, které Sparta získala v minulosti na přestupovém trhu, mělo hodnotu alespoň dva miliony eur. Všechny tyto rekordní nákupy v klubové historii najdete v následujících kapitolách.

5. - 6. Martin Minčev (Černo More Varna) - 2 miliony eur Martin Minčev byl jediným zahraničním hráčem, který přišel do Sparty v éře trenéra Václava Kotala. Tehdy devatenáctiletý bulharský talent stál Pražany dva miliony eur, které poslali na účet klubu Černo More Varna. Mladý ofenzivní záložník nebo útočník ale moc prostoru nedostává a většinou naskakuje na hřiště jen jako střídající hráč. Na Letné má podepsanou smlouvu do roku 2024 a podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena jeden milion eur. Foto: Profimedia.cz

5. - 6. Semih Kaya (Galatasaray Istanbul) - 2 miliony eur Semih Kaya byl jednou z drahých posil, které do Sparty přivedl italský kouč Andrea Stramaccioni. Na Letnou přišel v roce 2017 za více než padesát milionů korun a dostal vysoký plat, jenže jeho výkony, to bylo jedno velké zklamání. V lize odehrál jen 28 zápasů a v září roku 2020 se vrátil do Turecka. Foto: Profimedia.cz

4. Dávid Hancko (ACF Fiorentina) - 2,5 milionu eur Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Když šustily velké prachy. 4 stopeři, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí za největší balík peněz Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Loni v srpnu ho za šest milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nimž podepsal smlouvu do roku 2026. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

3. Václav Kadlec (Midtjylland) - 2,7 milionu eur Václav Kadlec býval považován za obrovský klenot českého fotbalu. Kariéru nastartoval parádně a v roce 2013 přestoupil za tučné odstupné do německého Frankfurtu. V Bundeslize začal dobře, jeho rozlet se ale poté zabrzdil. Vrátil se hostovat do Sparty a v roce 2015 zamířil do dánského Midtjyllandu, odkud po necelém roce přestoupil zpátky do Sparty, která z něj v tu chvíli udělala nejdražší českou klubovou posilu v historii. Promarněný talent. Připomeňte si 5 velkoklubů, které se kdysi zajímaly o Václava Kadlece V sezoně 2017/18 nasázel šest branek, v dalším ročníku ale odehrál jen 27 minut a v únoru 2020 v pouhých sedmadvaceti letech ukončil kariéru. Po půldruhém roce už byl ale zpátky na ligových trávnících. Zahrál si Mladé Boleslavi, v Jablonci a nyní kope v dresu Viktorie Žižkov. Foto: Profimedia.cz

2. Tal Ben Chaim (Maccabi Tel Aviv) - 2,9 milionu eur Italský trenér Andrea Stramaccioni přivedl do Sparty řadu drahých cizinců. Jedním z nich byl Tal Ben Chaim, jenž dorazil z Izraele za 76 milionů korun. Jeho letenské angažmá ale skončilo fiaskem. Za Spartu odehrál jen dvacet zápasů a nedal ani jeden gól. V Praze pobíral velké peníze, prakticky ale nehrál, trápily ho i vleklé zdravotní problémy a v srpnu 2020 se vrátil do Izraele. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia