Hokejová extratřída! 8 Kanaďanů, kteří jsou v Triple Gold Clubu a navíc vyhráli Světový (či Kanadský) pohár

Ve vítězném týmu byli v roce 2016 čtyři členové prestižního Triple Gold Clubu, který sdružuje vítěze olympiády, Stanley Cupu a mistrovství světa, a rozšířili tak svou bohatou sbírku triumfů. Do stejné společnosti patří i čtyři další hráči, včetně jednoho, který vyhrál Kanadský pohár, což byl předchůdce Světového poháru. Jména těchto výjimečných borců najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

11 kanadských hokejistů, kteří patří do prestižního Triple Gold Clubu. Přidají se ještě někdy další?

Kanadský útočník Brendan Shanahan sbíral se stejnou lehkostí body do tabulky produktivity i trestné minuty za tvrdou a důraznou hru. Nejlepší část kariéry strávil v Detroitu. Šlo sice „jen“ o devět sezon z celkových dvaceti, které odehrál v NHL, zanechal však v klubu hodně výraznou stopu. Třikrát významně pomohl Rudým křídlům ke Stanley Cupu.

Zlato na MS: 1994 (Itálie) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City) Stanley Cup: 1997, 1998, 2002 (Detroit Red Wings) Vítěz Kanadského poháru: 1991

Joe Sakic už je ve sportovním důchodu, zanechal za sebou ale výraznou stopu. Bývalá opora Colorada získala dva Stanley Cupy, triumfovala na olympiádě v Salt Lake City a vyhrála i předminulý Světový pohár. Na tom se Sakic blýskl bilancí 4+2. O deset let dříve slavil vítězství na mistrovství světa v Itálii.

Zlato na MS: 1994 (Itálie) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City) Stanley Cup: 1996, 2001 (Colorado Avalanche) Vítěz Světového poháru: 2004

Scott Niedermayer

Zlato na MS: 2004 (Česká republika)

Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City), 2010 (Vancouver)

Stanley Cup: 1995, 2000 a 2003 (New Jersey Devils), 2007 (Anaheim Ducks)

Vítěz Světového poháru: 2004

Získat čtyři Stanley Cupy? To se nepovede každému. Bývalý obránce Scott Niedermayer to dokázal. Třikrát triumfoval s New Jersey a jednou s Anaheimem. Dvakrát vyhrál olympijské hry, byl členem zlatého kanadského týmu, který ovládl mistrovství světa 2004 v Praze a Ostravě a také týmu, jenž vyválčil zlato na Světovém poháru ve stejném roce.

