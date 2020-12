6 hvězd, které měly namířeno do Tottenhamu a nakonec skončily jinde

Sezona 2018/19 byla z pohledu Tottenhamu naprosto unikání, ale už dalším ročníku klub nakupoval posily jako o závod a utratil přes 130 milionů liber a letos v létě dalších sto milionů. A kluboví manažeři už hledí smerem k zimnímu přestupnímu termínu.

Jedním z hlavních lednových cílů Tottenhamu má být třiadvacetiletý anglický stoper či defenzivní záložník Ben White z Brightonu. Otázkou je, zda Spurs dotáhnou transfer do konce, protože talentovaného hráče jim může vyfouknout Manchester United nebo Chelsea. Oba kluby už avizovaly, že Whitea chtějí taky. Nebylo by to poprvé, co by Tottenham ostrouhal.

Například před šesti lety to byl případ útočníka Romelu Lukaka z Chelsea, který však tehdy hostování v Evertonu proměnil v přestup a Kohouti tak ostrouhali. Nebylo to poprvé, co měl špičkový fotbalista nakročeno na White Hart Lane a nakonec z transferu sešlo.

Připomeňte si šest špičkových fotbalistů, s nimiž v minulosti v Tottenhamu už téměř najisto počítali a oni nakonec zamířili jinam. Jejich jména i příběhy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.