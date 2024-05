6 hráčů, kteří v české lize kopali nejvíc penalt. Vrchním specialistou byl Pavel Horváth

Pokutové kopy jsou v české lize ostře sledovanou záležitostí. Nechme teď současnou sezonu stranou a vraťme se do historie. Jména šesti hráčů, kteří v samostatné tuzemské elitní soutěži kopali nejvíc penalt, najdete v následujících kapitolách.

Narodil se ve Zlíně, ale celou profesionální kariéru zatím strávil v konkurenčním Slovácku. Defenzivní záložník Vlastimil Daníček je v sestavě týmu z Uherského Hradiště nepřetržitě od sezony 2010/11 až dodnes, a protože má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2026, ještě tam nějaký pátek pobude.

5. - 6. Josef Jindřišek - 19 penalt

Je mu 43 let, v nejvyšší soutěži odkroutil už 19 sezon, z toho v pražské Bohemce čtrnáct z nich. Záložník Josef Jindřišek hrával ještě před příchodem do Ďolíčku v Olomouci a v Jablonci a dosud nastřádal do statistik 442 ligových zápasů, v nichž zaznamenal 25 gólů, z toho čtrnáctkrát se trefil z penalty. Pět pokutových kopů neproměnil.

