6 hráčů, kteří s Pardubicemi slavili poslední titul a pak se dostali třeba až do NHL

Hokejové Pardubice se v posledních letech topí v hluboké krizi. Ovšem není to tak dávno, co Dynamo na hokejové scéně vládlo a ve svých řadách mělo řadu výjimečných hokejistů. Ti se pak dostali třeba až do NHL.