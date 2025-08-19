6 hokejových mistrů světa z roku 1977, kteří už nejsou mezi námi. Byly to nezapomenutelné legendy

Sportovní život nepřináší jen okamžiky slávy, vítězství a radosti. I ve světě sportovců řádí čas od času „zubatá“ a kosí životy, které kdysi mířily za góly, čistými konty, rekordy a výhrami.
Československá hokejová reprezentace vybojovala na světových šampionátech šest zlatých medailí. První a poslední titul získala na turnajích v Praze v letech 1947 a 1985. Jen jedinkrát však mužstvo složené z nejlepších Čechů, Moravanů a Slováků dokázalo nejcennější kov obhájit. Stalo se tak v roce 1977 ve Vídni, kde celek pod vedením trenérské dvojice Karel Gut a Ján Starší triumfoval rok poté, co vyválčil mistrovský titul v polských Katovicích.
V tehdejším týmu vítězů figurovali například brankář Jiří Holeček, obránce František Pospíšil či útočník Jiří Holík, ale také šest hokejistů, kteří už opustili tento svět. O které mistry světa z roku 1977 jde, na to odpovídají následující kapitoly.
Vladimír Dzurilla (*2. srpna 1942 †27. července 1995)
Osm medailí ze světových šampionátů, z toho tři zlaté, a tři cenné kovy z olympijských turnajů – to je vizitka slovenského brankářského démona Vladimíra Dzurilly. Člen české i mezinárodní Hokejové síně slávy spojil klubovou kariéru především se Slovanem Bratislava, kde strávil třináct sezon, od ročníku 1973/74 však lapal puky v dresu Brna.
Jako gólman Komety byl v roce 1976 na mistrovství světa v Katovicích, kde kryl záda Jiřímu Holečkovi a odchytal dva zápasy. O rok později ve Vídni se na obhajobě titulu podílel podstatně více – z 11 utkání na turnaji jich měl na kontě sedm, zatímco Holeček nastoupil jen čtyřikrát. Pro Dzurillu to bylo třetí zlato ze světového šampionátu – to první získal v roce 1972 na turnaji v Praze.
V dresu Československa nastoupil mezi lety 1963 až 1977 do 139 utkání a na mistrovství světa startoval desetkrát. Ze čtyř olympijských účastí si přivezl stříbro a dva bronzy. Životní výkony podával v zápasech Kanadského poháru v roce 1976, kde přiváděl svými zákroky k šílenství kanadské útočníky.
Byl pověstný ledovým klidem, který přenášel na spoluhráče. Vynikal brilantně vybroušeným stylem, bleskurychlou lapačkou, jeho velkou předností byla práce s hokejkou a skvěle dokázal vykrývat střelecké úhly. Byl prvým brankářem v Československu i v Evropě, který chytal v masce. Inspiroval se kanadským stylem. Pokud to nebylo nevyhnutelné, zůstal stát, bruslil proti soupeři a zmenšoval mu střelecký úhel.
Poté, co skončil po zlatém šampionátu v roce 1977 v reprezentaci, odchytal ještě rok v Brně a poslední čtyři sezony kariéry strávil v Německu. Tam také 27. července 1995 ve věku 52 let zemřel na zástavu srdeční činnosti.
Foto: Profimedia.cz
Ivan Hlinka (*26. ledna 1950 †16. srpna 2004)
Před pár dny uplynulo 21 let od chvíle, co jeden z nejslavnějších hokejistů a trenérů české historie tragicky zahynul. Život mu v roce 2004 vzala dopravní autonehoda poblíž Karlových Varů, kam mířil z Litvínova za golfem. Ihned po havárii byl Ivan Hlinka převezen do karlovarské nemocnice, kde však vážným zraněním podlehl. V té době mu bylo čtyřiapadesát let a zároveň byl koučem hokejové reprezentace, kterou měl o dva týdny později vést na Světovém poháru.
Hlinka platil za uznávanou a respektovanou osobnost. Ještě coby hráč zářil v barvách Litvínova, v Trenčíně nebo Vancouveru. Třikrát získal titul mistra světa a v roce 1978 také Zlatou hokejku. Neméně úspěšný byl i jako trenér Litvínova či Omsku, horší už to bylo během krátkého angažmá v Pittsburghu. Vedl také reprezentaci, kterou dovedl k historickému zlatu na olympiádě v Naganu a rok nato i na světovém šampionátu. Od roku 2002 patří do Síně slávy IIHF, čestné místo má i v české Hokejové síni slávy.
Foto: Profimedia.cz
Miroslav Dvořák (*11. října 1951 †12. června 2008)
Obránce Miroslav Dvořák patří ke kultovním hráčům českobudějovického hokeje a zároveň je neodmyslitelně spjat s nejúspěšnější epochou československé reprezentace. Důrazný zadák hrál v národním týmu od roku 1975 převážně ve dvojici s Milanem Chalupou. V Katovicích v roce 1976, a také ve Vídni o rok později, se stal s týmem mistrem světa. Kromě dvou zlatých se podílel na zisku šesti stříbrných a jedné bronzové medaile. V roce 1976 byl členem výběru který vyválčil stříbro na olympiádě v Innsbrucku.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
Jako jednomu z prvních Čechů se mu podařilo v 80. letech minulého století oficiální cestou odejít do NHL, kde pak tři roky působil v barvách Philadephie Flyers. V roce 1985 si zahrál ve finále Stanley Cupu proti Edmontonu, Letci však v sérii prohráli 1:4. Následně se vrátil do Evropy a odehrál tři sezony v druhé německé lize. Kariéru ukončil po sezoně 1988/89 v mateřských Českých Budějovicích. Člen české Hokejové síně slávy zemřel po dlouhé nemoci v roce 2008 ve věku 56 let.
Foto: Profimedia.cz
Eduard Novák (*27. listopadu 1946 †21. října 2010)
U mistrovských titulů ze světových šampionátů v letech 1976 a 1977 byl také pětinásobný československý šampion s Kladnem Eduard Novák. Účastnil se také olympijských her v letech 1972 v Sapporu a 1976 v Innsbrucku, odkud si přivezl bronz a stříbro. V reprezentaci odehrál 113 zápasů a vstřelil 48 branek. V české nejvyšší soutěži za 16 sezon sehrál 562 utkání a dal 306 gólů.
Kromě mateřského Kladna působil také na vojně v Košicích a před odchodem do ciziny v roce 1981 odehrál jednu sezonu ve Zlíně. Po skončení hráčské kariéry působil jako trenér v Kladně, ve Zlíně a krátce i v Plzni. Naposledy vedl druholigové Řisuty. Zemřel náhle ve věku 63 let v roce 2010.
Foto: Profimedia.cz
Oldřich Machač (*18. dubna 1946 †10. srpna 2011)
Když se v sedmdesátých letech vyslovilo jméno Oldřicha Machače, okamžitě každému hokejovému fanouškovi naskočilo slovo „bodyček“. Brněnský zadák byl proslulý tvrdou hrou do těla a jeho hra tělem na modré čáře proti najíždějícím obráncům byla legendární.
Účastník tří olympijských turnajů, na kterých získal stříbro a dva bronzy, začínal s hokejem v Prostějově, záhy se však přesunul do Brna a s Kometou spojil prakticky celou kariéru, s výjimkou vojny v Košicích a „důchodu“ v německém Rosenheimu. V národním týmu odehrál 293 zápasů.
Mistr světa z let 1972, 1976 a 1977 hrával sice tvrdě, ale nikdy zákeřně. Ve sbírce cenných kovů měl kromě zlatých medailí také čtyři stříbra a tři bronzy ze světových šampionátů, a dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili z olympijských turnajů. Člen české i mezinárodní Hokejové síně slávy zemřel po dlouhé nemoci ve věku 65 let v roce 2011.
Foto: Profimedia.cz
Milan Kajkl (*14. května 1950 †18. ledna 2014)
Plzeňský rodák a patriot Milan Kajkl, který strávil celou kariéru, kromě vojenské služby v jihlavské Dukle a posledních dvou ročníků v Rakousku a Švýcarsku, pouze v západočeské metropoli a zažil s týmem i sestup z nejvyšší federální ligy a následný návrat zpět, má kromě dvou zlatých medailí ze světových šampionátů v letech 1976 a 1977 také dvě stříbrné a stejný kov získal i na olympiádě v rakouském Innsbrucku.
V národním týmu odehrál 106 zápasů. Nastupoval především ve dvojici s litvínovským Jiřím Bublou. Po Kanadském poháru v roce 1976 ho chtěli v NHL. O jeho služby se zajímali v Torontu a v Minnesotě, on ale zůstal ve vlasti. Když skončil v roce 1984 s hokejem, pracoval jako kovář u bucharu v plzeňské škodovce, jezdil také s kamionem, živil se jako číšník v nonstop restauraci. Zemřel ve věku 63 let v roce 2014.
Foto: Profimedia.cz