6 fotbalistů z Afriky v kádru Slavie. Jaká je jejich tržní cena podle portálu TransferMarkt?

Až skončí letní přestupové období, bude soupiska Slavie zřejmě vypadat jinak než nyní. Někteří hráči z ní nadobro zmizí, jiní zamíří na hostování a v kádru se jistě objeví i pár noviců. Proměnit se může také africká kolonie v Edenu. Které hráče z černého kontinentu mají momentálně sešívaní pod smlouvou a jak odhaduje tržní cenu těchto borců portál TransferMarkt, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 7 5. – 6. Bolu Ogungbayi (Nigérie) – cca 7,5 milionu korun Nigerijský forvard Bolu Ogungbayi přišel do Slavie v létě roku 2022. Nejprve nastupoval za tým do 19 let a v sedmi zápasech vstřelil deset branek. V sezoně 2022/23 zasáhl také do utkání mládežnické Ligy mistrů proti Genku. Od loňského léta patří do rezervního týmu. Afričané v Edenu. Kolik zaplatila Slavia za hráče, kteří se narodili na černém kontinentě? V letním přípravném období absolvoval soustředění s A mužstvem, trenérům se zalíbil a dočkal se už šance v nejvyšší soutěži. Debut v prvním týmu si odbyl v předkole Evropské ligy proti Luhansku, v němž si připsal asistenci na druhý gól Slavie, který vstřelil Lukáš Masopust. Ligovou premiérou pro něj byl zářijový souboj s Karvinou. V Edenu zřejmě tuší, že by se z dvacetiletého mladíka mohl jednou stát cenný hráč, takže neváhali a v listopadu mu nabídli k podpisu novou smlouvu, která je platná do konce ročníku 2027/28. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 5. – 6. Sheriff Sinyan (Gambie) – cca 7,5 milionu korun Slavia kroužila kolem Sheriffa Sinyana už v minulých letech, do Edenu však přišel až loni v létě jako volný hráč z norského Molde. Aktuálně sedmadvacetiletý stoper přestupoval do české ligy zraněný, to ale v Edenu věděli a chtěli mu dát šanci, Sinyan se však nedokázal prosadit a svými výkony nepřesvědčil. V sešívaném dresu zasáhl jen do čtyř ligových zápasů, pokaždé jako střídající hráč. Na jaře nehrál vůbec a nyní ho nejspíš čeká odchod z klubu, protože na konci června mu končí smlouva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 4. Muhamed Tijani (Nigérie) – cca 20 milionů korun Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku. Mohou být v Edenu dlouho. 14 hráčů Slavie, kteří mají v klubu podepsanou smlouvu do roku 2027 či 2028 Až v sezoně 2022/23 se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za aktuálně třiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to nebyla úplně špatná investice. V pražském klubu Tijani v uplynulém ročníku 25 utkání, dal dva góly, k nim přidal jednu asistenci, ale také ukázal, že umí hrát pěkně zostra. Rozhodčí mu ukázali čtyřikrát žlutou kartu. V Edenu by mohl hrát až do konce sezony 2027/28. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 3. El Hadji Malick Diouf (Senegal) – cca 50 milionů korun Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 19. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Zdá se, že to byla dobrá volba. Cenný tým. Takto by vypadala nejdražší sestava Slavie z hráčů, které přivedl do Edenu kouč Trpišovský Herním stylem připomíná Davida Juráska a ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu v debutovém ligovém střetnutí v polovině února odměnil premiérovou brankou na hřišti Karviné. Přispěl k výhře 3:0 a vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2. Igoh Ogbu (Nigérie) – cca 162 milionů korun Čtyřiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve loni a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 1. Oscar Dorley (Libérie) – cca 212 milionů korun Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také řadu utkání v dresu národního týmu Libérie. Ligové komety. 5 fotbalistů z české nejvyšší soutěže, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie. Na kontě už má 163 ligových utkání, ve kterých dal sedm branek a u dalších čtrnácti asistoval. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál Transfermarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na více než 200 milionů korun. Foto: Profimedia.cz