6 fotbalistů, kteří momentálně hostují v Liberci. Kam povedou jejich kroky po skončení sezony?

Záložník Jan Žambůrek začínal s fotbalem v pražské Bohemce, odkud se ve 14 letech přesunul do Edenu. Ve Slavii hrával v dorosteneckých týmech, ale záhy, v 18 letech, zamířil do Anglie, konkrétně do Brentfordu, v jehož dresu okusil druhou nejvyšší soutěž. Na britských ostrovech pobyl dva a půl roku a v lednu 2022 si talentovaného středopolaře pořídil do kádru dánský Viborg. V severském klubu dosud odehrál 45 utkání a vstřelil jednu branku, na začátku září však byl vyexpedován na hostování do Liberce, kde si odbyl debut v české nejvyšší soutěži. Pro kouče Slovanu se stal nepostradatelným hráčem. V aktuálním ročníku odehrál 17 utkání a pokaždé byl v základní sestavě. Ve statistikách má jednu branku a asistenci. Po sezoně by se měl vrátit zpět do Dánska, kde má podepsaný kontrakt do roku 2025.​​​​​​​