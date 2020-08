7 týmů, které aspoň dvakrát vyhrály základní část hokejové extraligy

Základní část extraligy dosud vyhrálo alespoň dvakrát pouhých sedm celků. Kdo to dokázal, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Plzeň - dvojnásobný vítěz základní části (2009/10, 2017/18)

Plzeň je tradičním účastníkem nejvyšší hokejové soutěže. Platilo to pro federální soutěž a nic se nezměnilo ani poté, co se česká liga osamostatnila. Na vítězství v základní části si však Škodovka musela počkat až do sezony 2009/10. Západočeši byli tehdy suverénním lídrem tabulky a po odehrání 52 kol měli na jejím čele desetibodový náskok na druhý Zlín a třetí Pardubice. Jenže v play-off padli už ve čtvrtfinále s Libercem.

Podruhé se Plzeňští radovali z vítězství v roce 2018 a opět to bylo po spanilé jízdě základní částí. Se ziskem 107 bodů měli osmibodový náskok před Hradcem Králové, ale také v tomto případě se ze zisku mistrovské trofeje neradovali. V semifinále byla nad jejich síly brněnská Kometa, která pak ve finále porazila Třinec a obhájila titul.