6 evropských velkoklubů, za které nikdy nehráli čeští fotbalisté

Inter Milán

V mládežnických týmech Interu Milán nastupoval talentovaný záložník Milan Jirásek. Do prvoligového mužstva se ale neprobojoval a tak se po třech letech marného snažení vrátil do Sparty, odkud se přes Baník a Teplice dostal do Bohemians a pak zpátky do Ostravy. Inter kdysi lákal i Pavla Nedvěda, ale jediným Čechem, který obýval kabiny na San Siru, byl jen Marek Jankulovski. Ten ale nastupoval za konkurenční AC.