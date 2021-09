6 českých útočníků, kteří odehráli v NHL nejvíc zápasů, aniž by dali gól

Od útočníků se čekají především branky. Když dostane nováček šanci v NHL a dá gól během prvních dvou či tří zápasů, má slušnou naději, že ještě dostane další příležitost. Horší je to s těmi, kteří se třeba vinou smůly nebo nevelkého času na ledě branky nedočkají. V historii NHL najdeme 17 českých forvardů, kteří naskočili alespoň do jednoho střetnutí v základní části soutěže, ale neskórovali. jedenáct z nich odehrálo maximálně čtyři zápasy, šestice dalších jich zvládla o něco víc. Právě tyto borce, jejichž kariéra se možná mohla vyvíjet jinak, pokud by se aspoň jednou trefili za záda soupeřova brankáře, najdete v následujících kapitolách.

6. Vojtěch Polák Počet zápasů v základní části: 5

Bilance: 0 bodů Vojtěch Polák už od mládežnického věku udivoval odborníky rychlostí a dynamikou svého bruslení, ale také ofenzivními instinkty. V sezoně 2000/01 se blýskl v dorostenecké extralize 55 body (29+26) v 35 zápasech a v pouhých šestnácti letech si odbyl premiéru v nejvyšší seniorské soutěži. V roce 2003 byl draftován ve druhém kole jako 36. hráč v celkovém pořadí Dallasem, ale za oceán se vypravil až o dva roky později. V sezoně 2005/06 nastupoval hlavně ve farmářském celku Iowa Stars v soutěži AHL a vedl si dost dobře. V 60 utkáních posbíral 34 bodů za 12 gólů a 22 nahrávek. Odbyl si také debut v NHL, kde naskočil do tří střetnutí, v nichž ale vyšel bodově naprázdno. Další ročník v AHL se mu povedl ještě lépe, byl tahounem celku, ale v NHL už dostal jen dvě příležitosti. V obou zápasech se nedokázal bodově prosadit, a tím jeho kariéra v elitní lize skončila. Ještě část následující sezony bojoval o naději ve farmářském týmu, ale pak to zabalil a zamířil do Karlových Varů, kterým pomohl ke stříbrným extraligovým medailím. Od další sezony hájil barvy Třince, s nímž v ročníku 2010/11 vybojoval mistrovský titul.

5. Jaroslav Kristek Počet zápasů v základní části: 6

Bilance: 0 bodů Zlínský odchovanec Jaroslav Kristek se stal v draftu roku 1998 kořistí Buffala. Sabres si ho vybrali ve druhém kole jako 50. hráče v celkovém pořadí. To už hrál pravidelně extraligu seniorů a dokazoval, že má velký hokejový talent. Ihned po draftu zamířil do zámoří, kde pak dva roky působil v juniorské lize WHL v celku Tri-City Americans. A vedl si naprosto famózně. V prvním ročníku nasbíral 86 bodů (38+48) v 70 zápasech, v dalším 51 bodů (26+25) ve 45 utkáních. Na přelomu let 1999/2000 byl členem českého juniorského týmu, který vyválčil zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Další dva roky pak (marně) bojoval o šanci zahrát si v NHL ve farmářském mužstvu Rochester Americans, ale dočkal se jí až v sezoně 2002/03. Sabres mu dali příležitost v šesti zápasech, v nich ale nedokázal bodovat. Většinu ročníku nadále působil v AHL, načež to v zámoří zabalil a vydal se zpátky do české extraligy. Neposílil však mateřský oddíl, nýbrž České Budějovice. Až o dva roky později se vrátil do Zlína a hned pomohl Beranům ke stříbrné medaili. Stejný kov vybojoval o tři roky později s Karlovými Vary a o sezonu později se v západočeském klubu radoval z mistrovského titulu. Ve sbírce úspěchů má také slovenský titul s Košicemi a dvě zlaté medaile z běloruské nejvyšší soutěže. Na konci kariéry - mezi lety 2017 a 2020 - působil v nižších francouzských ligách.

4. Tomáš Káňa Počet zápasů v základní části: 6

Bilance: 2 body (0+2) Česká hokejová veřejnost nejdříve zaregistrovala Tomáše Káňu v dresu Vítkovic. Opavský rodák hrál v dorosteneckém a juniorském celku a zároveň byl od 16 let stálým členem mládežnických reprezentačních výběrů. Dobře bránícího útočníka si vybrali v roce 2006 ve druhém kole draftu jako 31. hráče v celkovém pořadí Bluesmani ze St. Louis, ale talentovaný hráč zůstal ještě dva roky na domácích kluzištích, než se vydal do zámoří. Především působil v celku Alaska Aces v soutěži ECHL. Mezitím byl v roce 2009 vytrejdován do Columbusu, kde také dostal v ročníku 2009/10 šanci zahrát si ve vytoužené lize. Odehrál šest utkání, do statistik si připsal dvě nahrávky, ale branky se nedočkal. Ještě v následujícím ročníku bojoval o další příležitost ve farmářském týmu Springfield Falcons v AHL, ale do NHL se už nepodíval. V roce 2011 se vrátil zpět do vlasti, hrál ve Vítkovicích, Chomutově, Karlových Varech, vyzkoušel si soutěže v Kazachstánu, na britských ostrovech, v Německu, na Slovensku, v Rumunsku či Polsku. Foto: Profimedia.cz

3. Radek Smoleňák Počet zápasů v základní části: 7

Bilance: 1 bod (0+1) Radek Smoleňák býval považován za mimořádný hokejový talent. Skvělý střelec a bruslař, který se nebojí osobních soubojů a nechybí mu zdravá dávka agresivity – tak ho charakterizovali odborníci v dobách, kdy válel v dorostenecké a juniorské extralize v barvách Kladna. VIDEO Z ARCHIVU: Ve finském Lahti vzpomínají na góly Radka Smoleňáka V roce 2005 šel během draftu na řadu ve třetím kole a jeho potenciálním zaměstnavatelem se stala Tampa Bay. To už jednu sezonu působil v juniorské lize OHL a vedl si v ní nadmíru dobře. Ve druhém ročníku si dokonce zapsal do statistik 84 bodů (42+42) v 65 zápasech. Na debut v NHL si ale musel počkat až do sezony 2008/09, kdy odehrál šest utkání v dresu Lightning. Zaznamenal jednu asistenci a Blesky o jeho služby ztratily zájem. O sezonu později pak přidal ještě jedno střetnutí v barvách Chicaga a tím jeho kariéra v NHL skončila. V roce 2010 se vrátil domů a upsal se Spartě. Od té doby vystřídal řadu klubů po celé Evropě. Působil ve Slovanu Bratislava v KHL, zahrál si také ve Švýcarsku a nyní je kapitánem v extraligovém Hradci Králové. Foto: Profimedia.cz

2. Jiří Šejba Počet zápasů v základní části: 11

Bilance: 2 body (0+2) Kariéra Jiřího Šejby je neodmyslitelně spjata s Pardubicemi. Hrdina mistrovství světa z roku 1985, kde dokázal nastřílet hattrick Kanadě a výrazně přispěl k zisku zlatých medailí, prošel draftem NHL až po tomto šampionátu, kdy mu bylo téměř 23 let. Vzhledem k tomu, že v časech, kdy byl sovětský blok oddělen od Západu Železnou oponou, byla šance na to, že by si jednou zahrál v zámoří, pramalá, šel na řadu až v devátém kole jako 182. hráč v celkovém pořadí. Vybralo si ho Buffalo. Za Atlantik Šejba zamířil až po změně politických poměrů. V sezoně 1990/91 nastupoval především ve farmářském celku Rochester Americans, kde patřil k nejlepším, ale v NHL dostal přece jen šanci. Odehrál 11 utkání, v nichž ale zaznamenal pouze dvě asistence. Ještě v dalším ročníku zůstal v zámoří, v soutěži AHL se blýskl 27 góly a 31 nahrávkami v 59 zápasech, ale dveře elitní ligy mu už zůstaly navždy uzavřeny. V roce 1992 se vrátil do Evropy, rok hrál ve Finsku, pak v Pardubicích či Slovanu Bratislava. Tři roky strávil v Německu. Od roku 2013 trénoval polské týmy. Momentálně je koučem Poruby.