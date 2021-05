6 českých třicátníků na mistrovství světa: kapitán Kovář, dvoumetrová věž i spící kanonýr

Andrej Šustr (Kunlun) - 30 let

Bilance v reprezentaci: 20/3

Třicetiletý bek měl několik let pevné místo v obraně Tampy Bay. Před sezonou 2018/19 ale zamířil do Anaheimu, tam se neprosadil, a tak se o rok později vydal do KHL. Konkrétně do Kunlunu, kde se Andrej Šustr zařadil mezi opory a klíčové hráče. Přes dva metry vysoký obránce sice startoval na Světovém poháru v roce 2016, na mistrovství světa ho ale čeká premiéra.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia