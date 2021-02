6 českých obránců v NHL. Kolik si letos vydělají Hronek, Gudas nebo Zbořil?

Do letošní sezony NHL zatím zasáhly necelé tři desítky českých hokejistů. Je mezi nimi i šest obránců. Zajímá vás, kolik si Hronek, Gudas, Šimek a spol. letos vydělají? Podívejte se.

Jakub Zbořil (Boston Bruins) - 700 tis. dolarů

Letošní ročník Jakub Zbořil odstartoval v Kometě, odkud zamířil do Bostonu. Tušil, že by měl dostat hodně prostoru, což se zatím také potvrzuje. Zatímco dosud měl v NHL jen dva starty, které si připsal v sezoně 2018/19, letos hraje pravidelně. V aktuálním ročníku zasáhl do 14 zápasů a posbíral v nich dvě asistence.

