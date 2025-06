6 českých obránců, kteří oblékali dres Montrealu Canadiens. Jak si vedli? A kdy se k nim přidá někdo další?

Část 1 / 7



Canadiens jsou patrně nejslavnějším klubem v NHL. Dres Montrealu v minulé sezoně oblékal brankář Jakub Dobeš, ale jeho budoucnost v kanadském oddílu je nejistá. Není vyloučeno, že v příštím ročníku nebude na soupisce Habs žádný tuzemský hokejista. V minulosti to bývalo veselejší. Kromě dvou gólmanů a deseti útočníků se v barvách Canadiens představilo i šest obránců. Kteří to byli a jak se jim vedlo, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 7 Petr Svoboda (1984 až 1992) Bilance v Montrealu: 606 zápasů – 259 bodů (41+218) Čeští fanoušci už budou mít obránce Petra Svobodu navždy spojeného se zlatým gólem na olympiádě v Naganu, on však zanechal výraznou stopu také v NHL. V roce 1984 byl draftován Montrealem jako pátý v celkovém pořadí a okamžitě dostal šanci zahrát si v prestižní soutěži. Premiérový ročník zvládl na výbornou – odehrál 73 utkání, ve kterých zaznamenal 31 bodů (4+27), což ho řadí mezi nejlepší osmnáctileté obránce v historii ligy. Chlapi v plusových číslech. 13 nejužitečnějších českých hokejistů v historii NHL V roce 1986 pomohl Svoboda Habs k zisku Stanley Cupu a v kanadském klubu vydržel ještě dalších pět let, přičemž patřil k oporám mužstva. V sezoně 1987/88 byl s 46 body suverénně nejlepším borcem v +/- bodování. V ročníku 1991/92 se poprvé stěhoval – do Buffala. V sezoně 1994/95 zamířil do Philadelphie a kariéru zakončil v roce 2001 v dresu Tampy Bay. Stal se prvním českým hokejistou, který odehrál v základní části NHL více než tisíc zápasů.

Pokračování 3 / 7 Miroslav Gureň (1998 až 2000) Bilance v Montrealu: 36 zápasů – 4 body (1+3) Rodák z Uherského Hradiště a bronzový medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let z roku 1994 byl po sezoně 1994/95 draftován do NHL Montrealem. Canadiens na něj ukázali jako na šedesátého hráče v celkovém pořadí a v ročníku 1998/99 mu dali první příležitost v NHL. Odehrál 12 zápasů, v další sezoně si připsal na konto dalších 24 startů a tím se jeho mise v nejlepší lize světa uzavřela, a to navzdory faktu, že podával několik let vynikající výkony ve farmářských týmech v soutěži AHL. Po návratu do Evropy působil v Rusku, ale hrál také za Třinec, Litvínov nebo v Ústí nad Labem. Poslední léta kariéry strávil v Uherském Brodu, kde se stal posléze i předsedou klubu.

Pokračování 4 / 7 Roman Hamrlík (2007 až 2011) Bilance v Montrealu: 354 zápasů – 134 bodů (23+111) Český hokej měl dosud dvě jedničky draftů NHL – Patrika Štefana a zlínského rodáka a odchovance Romana Hamrlíka, kterého si v roce 1992 vybrala Tampa Bay. Po pěti sezonách na Floridě odešel do Edmontonu, působil také v New Yorku Islandes, Calgary, Washingtonu a zámořskou kariéru uzavřel v sezoně 2012/13 v dresu New Yorku Rangers. Jaromír Jágr versus Češi v NHL. S kým sehrál nejvíc zápasů, proti komu se mu (ne)dařilo? Ještě předtím však oblékal dres Montrealu, kde olympijský šampion z Nagana strávil čtyři sezony a s týmem pokaždé postoupil do play-off. V kanadském klubu zanechal nejproduktivnější český bek v historii NHL poměrně výraznou stopu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Jaroslav Špaček (2009 až 2012) Bilance v Montrealu: 162 zápasů – 44 bodů (5+39) Plzeňský obránce Jaroslav Špaček byl draftován Floridou Panthers v roce 1998 jako 117. hráč v pořadí. Bylo mu už 24 let a do výběru ho dostaly zápasy na olympiádě v Naganu, kde tehdy neznámý mladík šokoval suverénními výkony proti nejzářivějším hvězdám z NHL. Jen o pár měsíců později už Špaček dostal šanci zahrát si proti nim i v zámoří. 8 super hráčů z prvního samostatného českého výběru na MS juniorů. Tehdy to byli „neznámí“ mladíci Trojnásobný mistr světa působil v NHL až do roku 2012 a v sedmi klubech odehrál přes 900 zápasů, z nichž 162 zvládl během necelých tří sezon v dresu Montrealu. Pravděpodobně je nejvíce nedoceněným českým bekem v historii elitní zámořské soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Tomáš Kaberle (2011 až 2013) Bilance v Montrealu: 53 zápasů – 25 bodů (3+22) Tomáš Kaberle je možná nejlepším českým obráncem, který se objevil v NHL. V roce 1996 to ale asi tušil málokdo, jinak by kladenský odchovanec nečekal až do osmého kola draftu, kdy po něm sáhlo Toronto. Poprvé nahlédl do nejslavnější hokejové ligy světa v ročníku 1998/99. Okamžitě dal o sobě vědět a prezentoval se jako skvělý ofenzivní bek, nesmírně vhodný pro přesilovky. V dresu Maple Leafs pak strávil necelých dvanáct sezon, během nichž patřil k nejlepším a zároveň nejproduktivnějším zadákům v NHL. Výjimeční borci. 11 českých hokejistů, kteří dosud získali ocenění pro první hvězdu týdne v NHL V sezoně 2010/11 byl vytrejdován do Bostonu, což se ukázalo jako šťastné řízení osudu, protože s týmem Bruins vybojoval svůj jediný Stanley Cup. Kariéru v NHL uzavřel v Montrealu roce 2013. Na kontě má 984 odehraných zápasů a 563 bodů (87+476), což z něho dělá druhého nejproduktivnějšího obránce draftovaného v roce 1996. Z této porce zvládl odkroutit v v dresu Canadiens 53 utkání a nasbírat v nich 25 bodů (3+22). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Jakub Jeřábek (2017 až 2018) Bilance v Montrealu: 25 zápasů – 4 body (1+4) Přes Plzeň a ruský Podolsk se dostal obránce Jakub Jeřábek v roce 2017 do NHL, kam ho vynesly i povedené výkony na světových šampionátech. Za Canadiens odehrál během sezony 2017/18 25 zápasů, a i když ve farmářském celku v AHL podával slušné výkony, v NHL moc prostoru nedostal. V průběhu ročníku zamířil do Washingtonu a v dresu Capitals se pak malou měrou podílel na zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz