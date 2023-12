6 českých hokejistů, kteří v NHL vstřelili nejvíc hattricků. Pastrňák už dohnal Jágra

David Pastrňák má v aktuální sezoně opět střeleckou formu. Nikoho asi neudiví, že patří mezi elitní české hokejisty, kteří v NHL zažili nejvíc zápasů, v nichž se blýskli (alespoň) třemi trefami. Jména šesti tuzemských borců s nejvyšším počtem třígólových duelů v NHL najdete v následujících kapitolách.

6. Radim Vrbata – 7 hattricků Zpočátku to vypadalo, že Radim Vrbata není typem hokejisty, který se v nejslavnější hokejové soutěži prosadí, ale rodák z Mladé Boleslavi si tvrdou prací zasloužil místo na ledě. V Coloradu mohli být trpělivější, nicméně po dvou sezonách, v nichž shodně posbíral 30 bodů, ho pustili do Caroliny. Toto angažmá se mu příliš nevyvedlo, lepší to bylo po přestupu do Chicaga, kde strávil dvě zimy. Klub výjimečných. 13 českých hokejistů, kteří odehráli alespoň tisíc zápasů v NHL Na Vrbatu se však usmálo štěstí v podobě trejdu do Phoenixu, kde nasbíral 56 bodů v 76 zápasech. Po kratičké anabázi v Tampě Bay se vrátil do Arizony, kde působil od roku 2009 až do konce sezony 2013/14 a byl jednou z největších opor týmu. Od dalšího ročníku oblékal dres Vancouveru, kde patřil k během prvního roku k největším hvězdám týmu. Následující sezona se mu ale nepovedla a tak se opět vrátil do Arizony, kde znovu pookřál a byl oporou mužstva. Zámořskou kariéru završil po sezoně 2017/18 v dresu Floridy. Na jejím konci měl ve statistikách 1057 utkání, 284 branek a sedm hattricků.

5. Petr Nedvěd – 7 hattricků Petr Nedvěd to v NHL zabalil v sezoně 2006/07, během níž se příliš neprosadil ve Philadelphii ani v Edmontonu. Liberecký rodák však zažil v zámoří i slavné časy. V roce 1990 ho získal v draftu z druhé pozice Vancouver, kde během třetí sezony zaznamenal už 38 branek. Ještě lépe se mu vedlo v Pittsburghu, v dobrých výkonech pokračoval i v New Yorku Rangers. Za oceánem odehrál celkem 982 zápasů, ve kterých si do statistik připsal 310 branek a sedm hattricků.

4. Patrik Eliáš – 8 hattricků Patrik Eliáš je druhým nejproduktivnějším Čechem v dějinách NHL a vedle Jaromíra Jágra je jediným tuzemským hráčem, který dokázal nasbírat v základní části soutěže přes tisíc bodů. 13 nejlepších českých kanonýrů v historii NHL. Všichni nastříleli přes 250 gólů Přes tuto metu se dostal také v počtu odehraných utkání - na kontě jich má 1240 a všechny zvládl v dresu New Jersey Devils. V NHL nastřílel 408 branek, osmkrát zaznamenal hattrick. Ďáblům pomohl ke dvěma Stanley Cupům a stal se klubovou legendou, jejíž dres byl slavnostně vyvěšen pod strop arény, kde hrají Devils své domácí zápasy a číslo 26 tak bylo v klubu navždy vyřazeno.

3. Miroslav Fryčer – 9 hattricků Dvojnásobný medailista ze seniorského mistrovství světa, stříbrný ze světových šampionátů osmnáctek a dvacítek, a československý šampion – tak by vypadala stručná vizitka opavského rodáka Miroslava Fryčera. V československé soutěži byl věrný Vítkovicím, ale na začátku osmdesátých let emigroval. Nejdříve hrál v Quebecu, kde se uvedl ve velkém stylu, ale během premiérové sezony byl vytrejdován do Toronta, kde vydržel následujících šest let. Démoničtí střelci. Tihle Češi nasázeli v historii NHL nejvíc gólů proti jednotlivým týmům V barvách Maple Leafs se stal prvním Čechem, který vyhrál klubové kanadské bodování v NHL a také prvním tuzemským hráčem, jenž byl v zámoří nominován do Utkání hvězd. V kanadském klubu odehrál 329 střetnutí, nastřílel 115 gólů a přidal k nim 153 nahrávek. Po odchodu z Toronta hrál ještě v Detroitu a Edmontonu, v roce 1989 se vrátil do Evropy a o čtyři sezony později ukončil kariéru. Během zámořské mise se radoval z devíti zápasů, v nichž nastřílel alespoň tři góly. V roce 1986 v bláznivém utkání proti Edmontonu, které skončilo výhrou Toronta 11:9, nasázel Olejářům čtyři branky.

2. Jaromír Jágr – 15 hattricků V NHL snad neexistuje žádná dlouhodobá statistika, ve které by Jaromír Jágr mezi českými hokejisty nekraloval. V počtu nastřílených hattricků to ale (zřejmě už brzy) nebude pravda. V Pittsburghu, Washingtonu, New Yorku Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey, na Floridě a v Calgary zvládl Džegr odehrát 1733 utkání, ve kterých zaznamenal 15 třígólových večerů. Na stejný počet se však dostal už jeden jeho krajan a zvládl to podstatně rychleji, proto Jágr v tomto žebříčku figuruje na druhém místě. Jágrovi následovníci. 7 českých hokejistů, které si Pittsburgh vybral od roku 2000 v draftech NHL V historické tabulce NHL figuruje v tomto ohledu na 37. příčce. Nebýt jeho odchodu do Ruska, byl by pravděpodobně o hodně výš.

1. David Pastrňák – 15 hattricků Ještě před pár lety to vypadalo, že rekord Jaromíra Jágra mezi tuzemskými hokejisty v počtu hattricků v NHL nikdo nepřekoná. Zatím se to sice ještě nestalo, ale David Pastrňák jej v 27 letech už stačil vyrovnat. Na kontě má 15 třígólových zápasů. Na čelo tohoto žebříčku jej zařazujeme proto, že k tomu potřeboval odehrát podstatně méně utkání než Džegr. Nechá je za zády. 6 skvělých hráčů, jež by měl David Pastrňák brzy přeskočit v historické tabulce střelců v NHL Nejspíš to nebude zase tak dlouho trvat a posune se před legendární osmašedesátku. Za svými zády v této statistice už nechal takové persony, jakými byli například Joe Nieuwendyk, Frank Mahovlich, Charlie Conacher, Bernie Geoffrion, Howie Morenz, Cam Neely, Pat Lafontaine, Eric Lindros či Jarome Iginla.