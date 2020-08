7 českých hokejistů, kteří si v mládí vysloužili přezdívku „Nový Jágr“

Sedmi českým hokejistům se v mládí dostalo (aspoň na čas) přezdívky „Nový Jágr“. Kteří to byli, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Narodil se v Kladně, kde také začínal s hokejem. Když k tomu připočteme obrovský talent a nadání, srovnání s Jágrem bylo na světě. Michael Frolík hraje v NHL od roku 2007, tři úvodní sezony strávil na Floridě, další tři v Chicagu, se kterým získal Stanley Cup, pak válel dva roky ve Winnipegu a až do letošního přestupu do Buffala byl hráčem Calgary. Ačkoliv nikdy nevynikal jako Jágr, jeho přínos pro týmy, v nichž působil, byl výrazný.

Do NHL vlétl skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. Stihl se dát do pořádku před mistrovstvím světa v Minsku, na kterém si v jedné formaci zahrál i s Jágrem. Zatímco reprezentační kariéra slavné osmašedesátky tehdy spěla ke konci, Hertl ji měl ještě téměř celou před sebou.

Mistr světa z roku 2005 Petr Průcha byl k Jágrovi v mládí přirovnáván. Rodák z Chrudimi, který s velkým hokejem začínal v Pardubicích, byl do NHL draftován v roce 2002 New Yorkem Rangers. Zahrál si i ve Phoenixu a další kariéru spojil s ruským Petrohradem. Kvůli zdravotním problémům odehrál poslední utkání v sezoně 2012/13.

Pavel Zacha

„Novým“ Jágrem měl být také Pavel Zacha, útočník, který po sezoně 2013/14 odešel z Liberce do zámoří a následně uspěl v draftu NHL, když si ho vybrali Ďáblové z New Jersey jako šestého hráče v celkovém pořadí. Zacha byl nesporným talentem, ale v New Jersey od něho očekávali o hodně víc, než předvádí. K Jágrovi to má hodně daleko...

