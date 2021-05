6 českých gólmanů, kteří chytali v anglické Premier League. Kdy se mezi ně zařadí další?

Radek Černý, který strávil nejdelší a nejúspěšnější léta ve Slavii, několik let chytal také v Anglii. Nejprve za Tottenham a poté působil i v celku Queens Park Rangers. V Premier League zasáhl do 21 zápasů a po návratu domů si v sezoně 2013/14 zachytal ještě znovu v Edenu.

Jan Laštůvka

Současný gólman ostravského Baníku působil řadu let na Ukrajině, odkud si odskočil do Německa i do Anglie. V letech 2006 a 2007 byl ve Fulhamu a zasáhl do osmi zápasů Premier League, zachytal si i proti Liverpoolu či Manchesteru United. Poté krátce působil ještě ve West Hamu.

Foto: Profimedia.cz