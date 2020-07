6 českých „ďáblů", kteří zanechali nejvýraznější stopu v New Jersey

Češi v New Jersey, to je docela zajímavá kapitolka v historii NHL. Vybrali jsme šest tuzemských borců, kteří v týmu Devils zanechali nejvýraznější stopu. Jejich jména a hokejové příběhy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Občas se sice spekulovalo o tom, zda z New Jersey odejde, jeho pozice byla ale natolik silná, že mu vedení vždy nabídlo nový kontrakt a Eliáš spojil budoucnost s Devils až do roku 2016. Ve své poslední sezoně už ale kvůli zranění téměř nehrál.

Patrik Eliáš patřil dlouhá léta mezi nejrespektovanější hráče týmu. New Jersey ho získalo v draftu roku 1994 a od té doby až do konce kariéry neoblékl jiný dres. S týmem, ve kterém odehrál v součtu základní části a play-off přes 1 400 zápasů, oslavil dva Stanley Cupy. Je nejproduktivnějším hokejistou v historii klubu a jako druhý Čech překonal metu 400 vstřelených branek v NHL.

Bobby Holík byl prvním českým hokejistou, který s New Jersey vyhrál Stanley Cup. To se psal rok 1995. Krátce poté získal syn legendárního Jaroslava Holíka americké občanství. Jeden z nejlepších českých střelců v historii NHL si v zámoří zahrál ve čtyřech klubech, nejlépe se mu však vedlo právě mezi ďábly, s nimiž v roce 2000 podruhé vyhrál hokejový grál.

Postupně se přes New York Rangers, Edmonton, Pittsburgh a Minnesotu do New Jersey vrátil. S týmem bojoval ve finále Stanley Cupu, který ale získalo Los Angeles. Tím také Sýkorova zámořská mise skončila.

Petra Sýkoru draftovalo New Jersey v roce 1995. Hned v následující sezoně mu dali v týmu hodně prostoru a mladý český útočník nabídnutou šanci využil. Postupně se propracoval mezi klíčové hráče a v roce 2000 mohl nad hlavu zvednout Stanley Cup. V klubu zůstal ještě další dva roky, pak zamířil do Anaheimu.

Marek Židlický

Marek Židlický kdysi patřil k nejlepším střelcům mezi obránci New Jersey, kam přišel během sezony 2011/12 z Minnesoty. V týmu se vypracoval mezi největší opory, v roce 2015 však byl vytrejdován do Detroitu, odkud pak zamířil do New Yorku Islanders, kde se jeho kariéra v NHL uzavřela.

Foto: Profimedia.cz