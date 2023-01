6 Čechů v Německu. Jak si vedou tuzemští zástupci v aktuálním ročníku Bundesligy?

Jen o jednoho hráče méně než Anglie, Belgie a Spojené státy, o jednoho víc než třeba Brazílie či Polsko a stejně jako Portugalsko. Tak vypadá aktuální početní zastoupení českých fotbalistů v aktuálním ročníku německé Bundesligy. V následujících kapitolách najdete informace, o které borce se jedná a jak si zatím vedou.

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Ještě před pár lety to vypadalo, že fotbalový osud českého útočníka Patrika Schicka je spojen s Itálií. Jméno si udělal v Sampdorii Janov, odkud za velké peníze přestoupil do AS Řím. Jenže tam se nedokázal - i kvůli zdravotním problémům - prosadit. Jednu sezonu strávil na hostování v Lipsku, kde si vedl nadmíru dobře. Klub měl o jeho služby zájem, ale jednání o přestupu ztroskotalo na požadované ceně, kterou nakonec zaplatil bundesligový konkurent z Leverkusenu. Přestup k přestupu, milion k milionu. 24 absolutně nejdražších českých fotbalistů všech dob Také během angažmá v Bayeru se pětadvacetiletý borec nevyhnul zdravotním lapáliím. V minulém ročníku nastoupil do 27 ligových utkání a nastřílel 24 gólů, v tom současném se ale (stejně jako celý tým) trápí. Objevil se v 11 zápasech a na kontě má pouhé dvě branky. Jeho tržní cena klesla podle portálu TransferMarkt od loňského června do listopadu z 50 milionů eur o 12 milionů eur dolů. Foto: Profimedia.cz

Adam Hložek (Bayer Leverkusen) Útočník Sparty Adam Hložek loni v létě odcházel do Leverkusenu coby nejdražší hráč české ligy. Německý klub za něho zaplatil 13 milionů eur. Jen tento jediný přestup talentovaného dvacetiletého mladíka katapultoval mezi nejhodnotnější tuzemské fotbalisty všech dob. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt ještě o dva miliony eur výše. Školáci v první lize. 17 nejmladších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži V aktuální bundesligové sezoně se objevil ve 13 zápasech, z toho sedmkrát byl v základní sestavě. Dal jeden gól, k němu přidal dvě asistence. Fanoušci i vedení klubu od jeho příchodu ale čekali o dost víc. Foto: Profimedia.cz

Alex Král (Schalke 04) Je mu teprve 24 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedenáctým nejhodnotnějším českým fotbalistou historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za 900 tisíc eur Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 12 milionů eur. V roce 2019 dovedli Slavii k titulu, pak odešli do zahraničí. Jak si dnes vede 5 tehdejších opor z Edenu? Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Na základě předpisů FIFA, které se vztahují k ruské vojenské operaci na Ukrajině, přerušil Král loni v létě s moskevským klubem kontrakt a upsal se na jednu sezonu německému Schalke 04. Nadále však zůstává hráčem Spartaku, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024. Naskočil do 12 bundesligových utkání a do statistik si připsal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pavel Kadeřábek (TSG Hoffenheim) Osmým rokem už hájí Pavel Kadeřábek barvy Hoffenheimu. V minulosti se spekulovalo o jeho možném odchodu do Itálie, český pravý obránce má ale v klubu smlouvu až do roku 2025. V současné sezoně odehrál 13 ligových utkání, z toho pět v základní jedenáctce. Na kontě má jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Jiří Pavlenka (Werder Brémy) Na Euru jednadvacítek nečekaně přišel o post gólmanské jedničky, zůstal v Baníku a unikla mu šance přestoupit do silnějšího klubu. To se mu povedlo až v lednu roku 2016, kdy ho koupila Slavia. Začátky neměl lehké a bojoval o místo v sešívaném týmu, nakonec si ale vydřel silnou pozici a v Edenu byl brankářem číslo jedna. V létě roku 2017 se vydal Jiří Pavlenka na svou první zahraniční štaci a stal se hráčem Werderu Brémy. Pevné místo má i v reprezentaci. Na podzim nechyběl v Bundelize ani v jednom z 15 utkání a třikrát udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz