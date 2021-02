6 Čechů, kteří v NHL (marně) atakovali stobodovou hranici. Pokoří ji David Pastrňák?

Může pokořit magickou stovku v budoucnosti? Nejspíš ano. Dosud to z českých hokejistů dokázal pouze Jaromír Jágr. Dalších šest hráčů (včetně Pastrňáka) bylo ale této metě zatraceně blízko. Jejich jména i bodové výkony najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Patrik Eliáš je druhým nejproduktivnějším českým hokejistou v historii NHL. Celou zámořskou kariéru spojil s New Jersey. V sezoně 2000/01 se Jaromír Jágr dostal na 121 kanadských bodů a stovku atakoval také dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Eliáš. Nakonec se zastavil na čísle 96 (40+56). Dalších 23 bodů přidal v play-off, ve kterém Devils padli až ve finálové bitvě s Coloradem.

Eliáš nebyl jediným českým hráčem, který v sezoně 2000/01 atakoval magickou stovku. Velmi blízko této hranici byl také Martin Straka, který v té době patřil Pittsburghu. Olympijský šampion z Nagana ještě o dvanáct bodů vylepšil svůj dva roky starý počin a posbíral 95 (27+68) kanadských bodů. S Penguins postoupil do finále Východní konference, v něm ale uspělo Eliášovo New Jersey.

David Pastrňák (2019/20) - 95 bodů

Bylo to tak blízko! David Pastrňák válel v sezoně 2019/20 v excelentní formě. Jako celý tým Bostonu. Po 70 zápasech měl na kontě 95 bodů za 48 gólů a 47 nahrávek a spolu s Alexandrem Ovečkinem vedl tabulku kanonýrů. Pak ovšem zamíchala kartami koronovirová pandemie. Základní část NHL byla nejprve přerušena a nakonec byly zrušeny všechny zbývající zápasy. Škoda. Stačily možná dvě tři utkání navíc a Pastrňák mohl pokořit stobodovou hranici. Vzhledem k věku a kvalitě v kádru Bruins by se mu to ale mohlo podařit v některé z budoucích sezon.

Foto: Profimedia.cz