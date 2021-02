3 čeští hokejisté, kteří byli draftováni už v prvním kole, ale místo NHL hrají v extralize

V tuzemské hokejové extralize hraje řada českých hráčů, kteří prošli draftem NHL, ale jen tři borci, kteří se mohou pochlubit tím, že byli vybráni už prvním kole mezi největšími talenty. O koho jde? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly. Do výběru jsme zařadili jen hokejisty, kteří v tomto ročníku nastoupili alespoň do jednoho utkání.

Ladislav Šmíd (Bílí Tygři Liberec) – 9. v celkovém pořadí v roce 2004 (Anaheim Ducks)

V roce 2005 přivezli čeští hokejisté zatím poslední medaili z mistrovství světa juniorů. Bronz z Ameriky, kde se tehdy hrálo, vlastní i obránce Ladislav Šmíd, jenž byl už tehdy draftován Anaheimem.

14 let od poslední medaile juniorů. Jak si dnes vedou Češi z bronzové dvacítky?

Po světovém šampionátu se vypravil Šmíd za Atlantik, kde zvládl velmi slušnou sezonu na farmě Ducks v Portlandu. Pak následovala výměna do Edmontonu, kde odehrál plnohodnotný ročník. Po osmi letech v dresu Oilers byl v roce 2014 vyměněn do Calgary, kde však kvůli vážným problémům s krční páteří neodehrál v sezoně 2016/17 jediný zápas. Následně elitní zámořskou ligu opustil s bilancí 583 startů a zamířil do Liberce, odkud se do světa velkého hokeje vypravil.

Foto: Profimedia.cz