6 bitev, ale jen jediný postup. Připomeňte si souboje Baníku v evropských pohárech od roku 2000

V historických análech najdeme několik slavných zápasů, například triumf nad Realem Sociedad či postup přes Neapol v Poháru UEFA v sezoně 1974/75, nebo dvě výhry 1:0 nad Sportingem Lisabon v Poháru vítězů pohárů o čtyři roky později. Od přelomu tisíciletí se však ostravský klub objevil na kontinentální scéně jen šestkrát a od posledního vystoupení uplynulo už dlouhých 14 let. Jak si Baník vedl v soubojích v předkolech Ligy mistrů, Evropské ligy a v zápasech Poháru UEFA od roku 2000, na to odpovídají následující kapitoly.

V sezoně 1991/92 se Baník ještě coby československý klub představil v Poháru vítězů pohárů (skončil ve druhém kole proti Galatasaray Istanbul) a od té doby čekali fanoušci na účast v evropských pohárech až do roku 2004, kdy si ostravský celek mohl zahrát o příslušnost v Lize mistrů. Mužstvo dostalo ve třetím předkole nesmírně těžkého protivníka – Bayer Leverkusen. Už úvodní zápas na německé půdě však rozhodl o postupujícím. Domácí jej vyhráli suverénně 5:0, když hattrick do ostravské sítě nastřílel útočník Franca a po gólu přidali Juan a Berbatov.

Vstup do prvního kola Poháru UEFA v sezoně 2005/06 se Baníku povedl a všechno vypadalo nadějně. Ostravský celek na domácím hřišti přivítal nizozemský Heerenveen a před 13 tisíci diváky už po prvním poločase vedl 2:0. První gól padl po slovenské spolupráci - dal jej hlavou Maroš Klimpl po asistenci Róberta Zehera. Těsně před odchodem do šaten přidal druhou branku z penalty Lukáš Magera. Bohužel však domácí ve druhé pětačtyřicetiminutovce další trefy nepřidali, a to se jim vymstilo v odvetě.

1. kolo Poháru UEFA 2008/09: Baník Ostrava – Spartak Moskva (0:1, 1:1)

Tři roky po vyřazení od Heerenveenu se Baník opět kvalifikoval do Poháru UEFA a v prvním kole narazil na těžkého protivníka v podobě Spartaku Moskva. Úvodní duel se hrál v Ostravě a po tuhém boji si odvezl těsnou výhru 1:0 ruský celek, jehož vítěznou trefu zaznamenal Malik Fathi.

Odvetu na stadionu Lužniki sledovalo 11 tisíc diváků a viděli statečný boj Baníku o postup. Domácí šli sice už ve třetí minutě do vedení, ale ještě do přestávky srovnal skóre Rudolf Otepka. Stačilo přidat ještě jednu trefu a Ostravané by postoupili, ale i přes velkou snahu se jim to nepovedlo a do základní skupiny šel Spartak.

Foto: Profimedia.cz