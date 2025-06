6 aktivních ligových fotbalistů, kteří nastříleli přes 60 gólů v nejvyšší soutěži. Na Lafatu nikdo z nich nemá

Část 1 / 7



David Lafata strávil téměř celou kariéru v české lize. Hrál za České Budějovice, Jablonec a Spartu a jen dvě trefy mu chyběly k pokoření magické dvoustovky. K této metě mají nedostižně daleko všichni současní hráči v Chance lize. Šest historicky nejlepších střelců, kteří v sezoně 2024/25 odehráli alespoň jeden zápas a během kariéry dali přes 60 gólů, najdete v následujících kapitolách.

6. Michael Krmenčík (1. FC Slovácko) – 61 branek Bilance v sezoně 2024/25: 24 zápasů – 3 góly + 2 asistence V sezoně 2017/18 se stal Michael Krmenčík nejlepším ligovým kanonýrem. Bylo jen otázkou času, kdy z Plzně odejde do zahraničí. Zahraniční angažmá v belgických Bruggách se Michaelovi Krmenčíkovi nevydařilo podle představ a vrátil se z něj dokonce na hostování do české ligy. Následně si vysoký útočník vydělával na chleba v Indonésii a na Kypru, a loni v létě se opět vrátil do tuzemské nejvyšší tuzemské soutěže, když se upsal na dva roky Slovácku. Je to už jeho osmý prvoligový klub. V součtu dal ve všech z nich v 165 zápasech 61 gólů, nejvíc (45) v dresu Plzně. Foto: Profimedia.cz

5. Tomáš Chorý (Slavia Praha) – 64 branek Bilance v sezoně 2024/25: 32 zápasů – 14 gólů + 4 asistence Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let v roce 2017, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší – pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet Ročník 2022/23 ho zastihl ve skvělé formě – v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Dařilo se mu i v tom následujícím, v němž vsítil 12 gólů a na pět nahrával. Loni v létě změnil dres a začal pálit „ostrými" v dresu pražské Slavie. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2027. V sezoně 2024/25 dal v 32 ligových zápasech 14 branek, k nim přidal čtyři asistence a výrazně se podepsal pod zisk mistrovského titulu. Foto: Profimedia.cz

4. Jan Kuchta (Sparta Praha) – 75 branek Bilance v sezoně 2024/25: 17 zápasů – 7 gólů + 1 asistence Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil přes 122 milionů korun. Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Ofenzivní elita. 13 nejlepších útočníků Sparty za posledních 30 let Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. V pražském klubu bude hrát i v příštím ročníku, protože kluby se domluvily na jeho přestupu přibližně 50 milionů korun. Jeho aktuální bilance ve sparťanském dresu zahrnuje 110 odehraných utkání, 45 nastřílených branek a 21 asistencí. Celkem dal v nejvyšší soutěži už 75 gólů. Foto: Profimedia.cz

3. Jakub Řezníček (Dukla Praha) – 99 branek Bilance v sezoně 2024/25: 22 zápasů – 4 góly + 2 asistence Působil ve Spartě, zkoušel se prosadit v Plzni, gólově se mu ale dařilo spíše v „menších" ligových klubech. Jakub Řezníček hrával za Mladou Boleslav, České Budějovice, Příbram, Teplice či Olomouc, pak hájil barvy Brna, kam se přesunul po pěti letech v roce 2022, když se Zbrojovka vrátila do nejvyšší soutěže. A byl to návrat jako z říše snů. Po 35 zápasech měl na kontě 19 branek, na záchranu v elitní lize to ale nestačilo. V sezoně 2024/25 byl opět hráčem prvoligového nováčka a oblékal dres Dukly Praha. Jeho brankový účet je nyní na čísle 99 a ten zápasový už se blíží k třem stům padesáti duelům. Foto: Profimedia.cz

2. Jan Chramosta (FK Jablonec) – 103 branek Bilance v sezoně 2024/25: 23 zápasů – 8 gólů + 3 asistence V minulosti se o Janu Chramostovi hovořilo jako o ohromném talentu, ale až do sezony 2022/23 nikdy nevstřelil více než deset branek za sezonu. Pak v něm bouchly střelecké saze a nasázel jich patnáct, k nim přidal navrch ještě šest asistencí a byl ve famózní formě. Nejdelší část kariéry strávil v Mladé Boleslavi, góly ale střílel také v Plzni a především v Jablonci. Od sezony 2008/09 odehrál v nejvyšší soutěži už 370 utkání a v nedávno skončeném ročníku se stal pátým hráčem v ligové historii, který pokořil magickou stovku. Foto: Profimedia.cz

1. Milan Škoda (Slavia Praha) – 104 branek Bilance v sezoně 2024/25: 2 zápasy Útočník Milan Škoda byl mnoho let klíčovým hráčem Slavie, kam přišel z konkurenční Bohemky. Od příchodu do Edenu v roce 2012 zaznamenal až do chvíle, než odešel lednu roku 2020 do Turecka, 77 ligových tref a dlouhodobě patřil k nejlepším střelcům. Po návratu ze zahraničí se v létě 2021 upsal Mladé Boleslavi, v jejímž dresu oslavil stý gól, který vstřelil do sítě Zlína. Po ročníku 2022/23 se s nejvyšší soutěží rozloučil s bilancí 104 nastřílených branek. Stogólovou metu překonal jako čtvrtý hráč v historii. 5 ligových utkání Milana Škody, v nichž zaznamenal 3 body za góly a asistence Od sezony 2023/24 působí Milan Škoda v rezervním celku Slavie, kde je mentorem mladých talentů. I když to vypadalo, že v první lize jej už neuvidíme, v ročníku 2024/25 se na hřišti objevil ve dvou zápasech ve skupině o titul. V historických ligových tabulkách je s 506 pokusy zapsán jako nejčastěji střílející hráč. Druhý je podle počtu střel na branku (216). Foto: Profimedia.cz