Nedostali pořádnou šanci. 5 zlatých hochů z Nagana, kteří odehráli nejméně zápasů v NHL

Od triumfu v Naganu letos uplynulo už 23 let. Vzpomínky na zlatý úspěch jsou ale stále hodně živé. Jágr, Hašek, Růžička a spol. pobláznili hokejový národ a dokázali něco, co už se nikdy nemusí povést.

Když v sezoně 2001/02 odcházel Jiří Dopita do Philadelphie, byl považován za jednoho z nejlepších hráčů působících v Evropě. Ve Flyers si nevedl špatně, v jednom duelu dal dokonce čtyři branky, jenže mu příliš nesedl zámořský styl a navíc nedostal ani tolik šancí, kolik si představoval a zasloužil. S Flyers se loučil s bilancí 11 branek a 16 asistencí v 52 duelech. V další sezoně se zkoušel prosadit v Edmontonu, odehrál ale jen 21 zápasů a vrátil se domů.

Martin Procházka – 32 zápasů v NHL

Během olympijských her v Naganu patřil Martin Procházka Torontu. Dostal šanci v 29 zápasech, dal ale jen dva góly a na další čtyři přihrál. Představoval si větší vytížení a tak byl po roce zpět ve Vsetíně. Přesto se do zámoří vydal znovu, tentokrát do Atlanty. Tam ale odehrál jen tři duely, připsal si jednu asistenci a vrátil se zpět na Lapač.

Foto: Profimedia.cz