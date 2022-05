5 životních přestupů Bořka Dočkala. Dohromady stál více než 300 milionů korun

Dočkal si odbyl ligovou premiéru ve Slavii, za kterou si připsal šest startů. Poté hostoval v kladenském dresu a následně byl v Liberci, který jej v létě roku 2008 koupil. Na severu Čech se rychle stal oporou a v sezoně 2009/10 se dostal na pět gólů a osm nahrávek. Z Liberce si odskočil na hostování do Turecka a v létě roku 2011 odešel nadobro.

Z Liberce Dočkal zamířil na sever Evropy a stal se hráčem norského Rosenborgu. V klubu z Trondheimu se stal rychle hvězdou a v 80 zápasech dal 30 branek, ke kterým přidal stejný počet asistencí. V klubu byl oporou, fanoušci ho milovali, český záložník ale nenašel společnou řeč s novým trenérem a vrátil se do české ligy.

Rosenborg – Sparta (cca 15 mil. Kč)

Poté, co bylo jasné, že skončí v Norsku, zbývalo vyřešit, kam se Dočkal přesune. Jednalo se o jeho odchodu do Německa, chtěla ho Plzeň, tehdy čtyřiadvacetiletý záložník ale zamířil v létě roku 2013 do Sparty, která krátce před ním přivedla už Tomáše Ujfalušiho. Hned ve své první sezoně se Spartou vyhrál ligový titul (k tomu pomohl dvěma góly a 19 nahrávkami), pohár i Superpohár.

Foto: Profimedia.cz