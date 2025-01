5 zimních posil Pardubic. Na boje o záchranu získaly Tanka i hráče Sparty a Slavie

Vojtěch Vorel

Ve Spartě byl dvojkou, na čemž by se nic nezměnilo ani na jaře. Chytat bude i nadále Peter Vindahl, a tak se řešilo, co bude s Vojtěchem Vorlem dál. Ve hře bylo Skotsko, osmadvacetiletý gólman ale nakonec odešel na hostování do konce sezony do Pardubic.