5 „zapomenutých hrdinů“, kteří dovedli Plzeň před 12 lety k prvnímu ligovému titulu

Pod titul první plzeňský titul před 12 lety se výrazně nepodepsali jen mediálně známí fotbalisté, ale i pět dalších „zapomenutých“ - leč důležitých - borců západočeské družiny. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Roman Pavlík V Plzni se během sezony 2010/11 protočili tři brankáři. Dva zápasy odchytal Martin Ticháček, sedm startů si připsal Lukáš Krbeček a do dvaadvaceti zápasů zasáhl Roman Pavlík, jenž k titulu Viktorky pomohl osmi čistými konty. V následující sezoně si sice zachytal v Lize mistrů proti Barceloně, v lize už ale tolik prostoru nedostával a o místo mezi třemi tyčemi jej připravil Marek Čech. Foto: Profimedia.cz

Jakub Navrátil Obránce Jakub Navrátil odstartoval ligovou kariéru v Příbrami, odkud v ročníku 2007/08 zamířil do Plzně. Ve Viktorce nastupoval pravidelně a zařadil se mezi lídry zadních řad. Na podzim mistrovského ročníku zasáhl do 16 zápasů a vstřelil jeden gól, v zimě však zamířil do tureckého Sivassporu. Poté, co mu v Turecku skončila smlouva, posílil Mladou Boleslav a později si taky vyzkoušel angažmá v Itálii. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Tomáš Rada Společně s Jakubem Navrátilem zamířil v polovině zlatého ročníku do Sivassporu také Tomáš Rada, jenž svou ligovou kariéru načal v sezoně 2005/06 právě v dresu Plzně. K titulu pomohl dvěma góly. Po přesunu do Turecka nejprve pravidelně hrával, postupně ale začal dostávat méně prostoru, a tak se vrátil domů a hrál za Jihlavu. Další čtyři sezony pak kopal za Slovácko. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

František Ševinský Důležitou součástí plzeňského týmu byl v první zlaté sezoně František Ševinský. Bývalý obránce sice během podzimu chodil do hry převážně z lavičky náhradníků, na jaře se ale dostal do základní sestavy a patřil k velkým oporám týmu trenéra Pavla Vrby. Okusil i Ligu mistrů, postupem času ale ze sestavy vypadl a v sezoně 2012/13 odešel do Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz